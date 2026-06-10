Toàn cảnh công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,22 triệu thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Các địa phương tăng cường rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn, siết chặt phòng chống gian lận bằng công nghệ cao.

Chiều nay (10/6), hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước bước vào làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 2.500 điểm thi và 50.000 phòng thi trên toàn quốc.

Các địa phương trên cả nước đã hoàn tất rà soát toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án đảm bảo an ninh, an toàn.

Một trong những nội dung được đặc biệt chú trọng tại kỳ thi năm nay là công tác phối hợp với lực lượng công an nhằm tăng cường giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn triệt để tình trạng gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia quán triệt nghiêm túc phương châm tổ chức "4 đúng, 3 không, 2 tăng cường", tuyệt đối không lơ là, chủ quan để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc./.