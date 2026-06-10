Thi tốt nghiệp THPT: Siết gian lận công nghệ cao, chặt chẽ trong chấm thi

Phòng chống gian lận, đặc biệt là gian lận công nghệ cao, đảm bảo nghiêm túc trong coi thi, chấm thi để có kết quả thi chính xác, công bằng, phản ánh đúng năng lực thí sinh là điểm được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh khi chia sẻ với báo chí trước Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Nâng cao ý thức, phòng ngừa gian lận

- Thưa Bộ trưởng, ngày mai các thí sinh đã bắt đầu làm bài thi. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi luôn là vấn đề được xã hội quan tâm. Bộ trưởng có lưu ý gì với cán bộ coi thi và thí sinh về vấn đề này?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Công tác tổ chức thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đã được tiến hành nhiều năm và toàn ngành, những người trực tiếp làm công tác coi thi cũng rất có kinh nghiệm. Nhiều năm qua, chúng ta cũng đã đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Chúng tôi tin rằng, với việc tập huấn kỹ càng, đúng quy chế, với 2 giám thị, hoàn toàn có thể kiểm soát được việc coi thi an toàn trong phòng thi để không có chuyện xảy ra như lạm dụng công nghệ hay gian lận trong kỳ thi.

Đối với các em thí sinh, các em đã được tuyên truyền đầy đủ về quy chế và những vật dụng có thể mang vào phòng thi. Tôi tin rằng hầu hết thí sinh sẽ không vi phạm.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Còn một số em nào đó có thể chưa nhận thức đầy đủ hoặc vô tình thì đây cũng là một lời nhắc nhở. Việc mang vào phòng thi bất cứ vật dụng nào hay một hành vi nào vi phạm quy chế thi nào để gian lận, nhất là với các em làm lộ lọt một phần đề nào đó ra bên ngoài, là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Một hành động, một hành vi tưởng rất nhỏ của thí sinh nhưng có thể ảnh hưởng đến cả toàn quốc.

Vì vậy, chúng tôi mong toàn xã hội cùng quán triệt tất đến cả các em, nhất là các phụ huynh, làm sao để các em đến thi với tinh thần tự tin, bình tĩnh, tuyệt đối không sử dụng những biện pháp để cố tình gian lận trong kỳ thi.

- Với sự phát triển của AI, chỉ cần gửi hình ảnh, sau vài giây đã có câu trả lời. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có biện pháp nào để phòng ngừa gian lận công nghệ cao, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Có hai vấn đề. Một là ý thức. Việc dẫn đến để lộ, lọt đề là do ý thức. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải quán triệt để mọi người làm công tác thi, đặc biệt là các thí sinh nhận thức được tầm quan trọng của kỳ thi và mức độ nghiêm trọng của việc để lộ, lọt đề thi. Đề thi là bí mật cấp quốc gia, việc làm lộ, lọt đề thi sẽ bị xử lý hình sự. Đây là giải pháp quan trọng nhất.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thứ hai là phải tập huấn cho toàn bộ cán bộ coi thi rất kỹ. Cán bộ coi thi hầu hết đều có kinh nghiệm rất dày dạn, một phòng thi hoàn toàn có thể bao quát được, không để xảy ra việc này.

Thứ ba là để ngăn chặn sử dụng công nghệ thì chúng ta cũng phải có những biện pháp về công nghệ để xử lý. Bộ Công an cũng đã phối hợp rất kỹ để tập huấn cho đội ngũ làm thi thông qua các công an các địa phương để các thầy cô có thể phát hiện kịp thời.

"Siết" chấm thi tự luận

- Thưa Bộ trưởng, việc đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng có ý nghĩa như thế nào đối với tầm quan trọng của kỳ thi?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Kết quả kỳ thi không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn được sử dụng trong tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị định 179 của Chính phủ về học bổng các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Việc xét học bổng sẽ dựa vào điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông của các bài thi Toán, Lý, Hóa, Sinh và Tiếng Anh.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 90 chương trình đào tạo tài năng trong các cái lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ. Những chương trình này cũng sẽ xét chọn thí sinh với mức độ khắt khe, lấy kết quả thi của các em từ những môn học khoa học cơ bản để xét tuyển.

Vì vậy, kết quả kỳ thi sẽ rất quan trọng đối với việc lựa chọn đào tạo nhân lực các ngành lĩnh vực STEM và các ngành công nghệ chiến lược quan trọng của đất nước.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh trước kỳ thi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

- Với tầm quan trọng đó, khâu ra đề và chấm thi năm nay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo như thế nào, thưa ông?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Cũng như các năm trước, đề thi trước hết phải bám sát kiến thức, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Đề thi giữa các môn phải có sự cân bằng tương đối để bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh chọn các cái môn thi khác nhau.

Đề thi cũng phải đảm sự chính xác, tránh trường hợp có thể có những cách hiểu đa nghĩa trong các câu hỏi.

Về công tác chấm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo rất rõ ràng. Chúng ta có một môn thi tự luận duy nhất là môn Ngữ văn. Và đã là môn thi tự luận mà lại là Ngữ văn thì không tránh khỏi có yếu tố mang tính định tính khi chấm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo rất kỹ việc tập huấn cán bộ chấm thi môn này. Thông qua việc chấm chung và thảo luận kỹ về đáp án, làm sao có sự thống nhất tại từng điểm thi, từng điểm chấm thi và có sự thống nhất trong toàn quốc, làm sao để không có sự chênh lệch do những yếu tố định tính. Đã là chấm bài thì phải có sự phân biệt được giữa các em làm bài tốt, làm bài văn hay với các em làm kém hơn, tức là sự phân hóa, đó là cái nguyên tắc trong chấm thi./.

- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.

Thi Tốt nghiệp THPT năm 2026: Đặc biệt chú trọng công tác bảo mật đề thi Một trong những vấn đề được đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức thi năm nay là tuyển truyền về đề thi là bí mật Nhà nước, việc phát tán, làm lộ lọt đề thi có thể bị xử lý hình sự.