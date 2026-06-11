Kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Nồi cháo nghĩa tình tiếp sức thí sinh xứ Lạng

Nhằm tiếp sức, động viên tinh thần học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, từ đêm 10/6 đến hết kỳ thi, thầy, cô giáo Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ tổ chức nấu những nồi cháo nghĩa tình vào ban đêm giúp học sinh đảm bảo sức khỏe.

Nhiều trường học trong tỉnh cũng tổ chức hoạt động tiếp sức mùa thi thiết thực, giúp thí sinh vượt “vũ môn” thuận lợi.

Quan tâm, chăm lo học sinh khó khăn

Đêm 10/6, những nồi cháo nghĩa tình đầu tiên được thầy, cô giáo nhà trường cùng đại diện đơn vị đồng hành, nhà tài trợ thực hiện.

Hơn 20 thầy, cô giáo cùng tình nguyện viên một số đơn vị đồng hành đã chuẩn bị mọi khâu từ đầu giờ chiều. Khoảng 21 giờ, những nồi cháo gà đầy đủ chất dinh dưỡng thơm ngon được chia ra các nồi nhỏ đưa lên xe vận chuyển đến khu vực nhà ăn của trường. Học sinh đón nhận phần cháo nóng hổi với niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc.

Em Tôn Thị Kiều Trang, học sinh lớp 12A7, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh cho hay, gia đình em ở khu vực vùng cao xã Cao Lộc, điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn. Tại trường, các thầy, cô giáo đã đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ chúng em hết lòng từ những ngày đầu chập chững bước chân vào trường đến ngày thi kết thúc 12 năm học.

Sau khoảng thời gian ôn thi miệt mài, căng thẳng cả tháng qua, hôm nay, được thầy, cô tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi bổ ích và ý nghĩa như thế này, em cảm thấy thoải mái hơn, có thêm động lực, tinh thần để vững vàng, tự tin bước vào kỳ thi.

Sau khi ăn đêm xong, học sinh của trường đã trở về ký túc xá để ôn luyện lại các dạng bài, phần kiến thức khó. Giáo viên nhà trường cho biết, khoảng một tháng gần đây, không khí học tập rất khẩn trương, nghiêm túc và tự giác.

Cô Nguyễn Thanh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn thông tin, đa phần học sinh nhà trường là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các em từ việc học tập, đời sống, sinh hoạt đến tâm tư tình cảm...

Hoạt động tiếp sức mùa thi, nấu cháo cho học sinh ăn đêm trong những ngày thi đã được nhà trường duy trì, triển khai hàng chục năm qua. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình này lấy từ nguồn xã hội hóa, ủng hộ của cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường và của các tổ chức, nhà hảo tâm. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong suốt quá trình ôn tập và những ngày thi, trường đã tăng thêm khẩu phần ăn, bổ sung những món ăn giàu chất dinh dưỡng cho các em.

Hoạt động tiếp sức mùa thi ý nghĩa của thầy cô Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị đồng hành. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Trước kỳ thi, trường rà soát, lập danh sách, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho gần 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhằm giúp học sinh có đầy đủ vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định, nhà trường cũng đã trang bị đầy đủ mỗi học sinh một bộ túi đựng đồ gồm bút viết, thước kẻ.

Trong khoảng một tháng gần đây, nhiều thầy cô sau khi kết thúc chương trình học chính thức trên lớp vào ban ngày đã tranh thủ thời gian buổi tối, lên lớp hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn tập, củng cố kiến thức miễn phí.

Trong những ngày thi căng thẳng, nồi cháo nghĩa tình, hay phần cơm yêu thương, chai nước mát lành... được trao gửi tận tay thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... giúp các em thêm ấm lòng, vững tâm ôn tập, chuẩn bị kiến thức, hoàn thành tốt nhất bài thi, kỳ thi.

Đồng hành cùng thí sinh

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều trường không đủ điều kiện thành lập điểm thi riêng. Một số nơi từ trường đến điểm thi 30-40 km đường đồi núi, đi lại vô cùng gian nan. Để chủ động cho học sinh đi thi đúng giờ, tránh những tác động của thời tiết cực đoan, giao thông gặp khó, ảnh hưởng đến thí sinh trong những ngày thi, các trường ở xa điểm thi trong phạm vi 10 km đã tổ chức xe ô tô đưa đón học sinh đi và về trong ngày.

Những trường cách xa điểm thi từ 20 km trở lên, trường đã vận động nguồn lực xã hội hóa từ cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để bố trí chỗ nghỉ, tiền ăn miễn phí trong những ngày thi, giúp các em và gia đình giảm bớt khó khăn.

Trường Trung học Phổ thông Ba Sơn, xã biên giới Ba Sơn có tổng số 124 học sinh lớp 12, dự thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Cao Lộc, phường Kỳ Lừa, cách trường 30km.

Nhằm tạo thuận lợi cho các em, trường đã thuê phòng ở khách sạn tại phường Kỳ Lừa, cách điểm thi hơn 1km cho 109 em nghỉ trọ trong những ngày thi. Số học sinh còn lại ở nhà người thân gần điểm thi. Trường cũng bố trí chỗ ăn, khẩu phần ăn ngày 3 bữa, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi. Toàn bộ kinh phí do chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại khách sạn Hoa Sen, phường Kỳ Lừa - một trong hai cơ sở lưu trú cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Ba Sơn trong các ngày thi. Ngay sau khi làm thủ tục thi, chiều 10/6, học sinh đã về phòng nghỉ ổn định chỗ ở và lập tức bắt tay vào ôn lại các nội dung khó, đọc thêm tài liệu để làm tốt, đạt điểm cao ở phần thi nghị luận Văn học...

Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn thể hiện quyết tâm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Theo cô Nông Thị Khánh Hòa, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Ba Sơn, để hỗ trợ học sinh, nhà trường đã cử 4 cán bộ, giáo viên đi theo, đồng hành với các em đến khi thi xong. Cán bộ giáo viên theo sát, thường xuyên nhắc nhở học sinh tuân thủ quy định, quy chế thi; hướng dẫn các em di chuyển đến điểm thi an toàn. Đặc biệt, thầy cô sẵn sàng giải đáp những nội dung, vấn đề, phần kiến thức chưa nắm vững giúp học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Em Dương Múi Nảy, lớp 12B, Trường Trung học Phổ thông Ba Sơn chia sẻ, em là người Dao, điều kiện gia đình khó khăn, bố mẹ tuổi đã cao không thể ra điểm thi cùng. Từ nhà đến điểm thi khoảng 40 km, khoảng cách xa, đi lại khó khăn. Nhà trường tạo điều kiện tìm chỗ ăn, chỗ nghỉ nên rất yên tâm, nhất là có thầy cô giáo đi cùng nên phụ huynh không phải lo lắng.

Theo thống kê của các trường, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 2.700 trong tổng số hơn 10.000 thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay có hoàn cảnh khó khăn, phải ở trọ do nhà xa điểm thi hoặc đi lại không thuận lợi. Các địa phương, nhà trường, nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 500 triệu đồng để lo suất ăn, chỗ nghỉ, hỗ trợ đi lại cho thí sinh...

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 4.000 tình nguyện viên, thành lập gần 100 đội hình thanh niên tình nguyện, hỗ trợ tại 21 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phân bổ hàng trăm thùng nước uống, áo, mũ tình nguyện cho các đội hình tại cơ sở, sẵn sàng phục vụ thí sinh và người nhà. Trên địa bàn tỉnh cũng thành lập các đội hình “Xe ôm 0 đồng”, sẵn sàng đưa đón khi thí sinh gặp khó khăn trong quá trình di chuyển./.

Thí sinh cả nước bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 Sáng 11/6/2026, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút.