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Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026: Đề thi chính thức môn Ngữ văn

Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã thi xong môn Ngư văn - môn đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Dưới đây là đề thi chính thức. 

PV

Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Đề thi chính thức môn Ngữ văn như sau:

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(Vietnam+)
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