Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026: Đề thi chính thức môn Ngữ văn

Ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Dưới đây là những điểm thí sinh cần lưu ý trước khi bước vào phòng thi.