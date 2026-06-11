Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026: Đề thi chính thức môn Ngữ văn

Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Đề thi chính thức môn Ngữ văn như sau:
Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã thi xong môn Ngư văn - môn đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Dưới đây là đề thi chính thức.
Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Đề thi chính thức môn Ngữ văn như sau:
Trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự kỳ thi, cán bộ Công an phường Châu Đốc (An Giang) đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh ngủ quên đến điểm thi đúng giờ, tránh bỏ lỡ buổi thi đầu tiên.
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Sáng 11/6/2026, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút.
Sáng 11/6, sỹ tử tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức bắt đầu làm bài thi đầu tiên - bài thi môn Ngữ văn, môn tự luận duy nhất cả kỳ thi với thời lượng 120 phút.
Trước giờ thi môn đầu tiên, hồi hộp là tâm trạng chung của thí sinh trong khi các phụ huynh khá lo lắng. "Bình tĩnh, làm bài tốt con nhé" - những lời dặn với theo khi sỹ tử bước vào trường thi.
Sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn đầu tiên là môn Ngữ văn, hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn kiểm tra điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 tại Hà Nội, động viên thí sinh và yêu cầu các điểm thi bảo đảm an toàn, công bằng, đúng quy chế.
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Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và quán triệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức thi năm nay là đảm bảo an ninh an toàn đề thi.
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Với trên 1,23 triệu học sinh đăng ký, số thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tăng trên 61.600 em so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024.
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