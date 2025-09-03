Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa phụ nữ đang chuyển dạ tới bệnh viện kịp thời

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vào 7 giờ 30 ngày 3/9, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thì nhận được yêu cầu hỗ trợ từ lái xe Đoàn Văn Quý (sinh năm 1984 trú tại Lý Thường Kiệt, phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Anh Quý điều khiển xe ô tô con biển số 14K-117.89 đang lưu thông trên tuyến cao tốc. Trên xe có vợ anh là chị Nguyễn Hải Huệ (sinh năm 1988) đang chuyển dạ sắp sinh trong tình trạng nguy hiểm, cần phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội.

Lúc này đang trong giờ cao điểm sáng, lượng người và phương tiện trên tuyến và địa bàn khu vực phường Long Biên, Việt Hưng, thành phố Hà Nội rất đông đúc, có nhiều điểm ùn tắc.

Sau khi nắm bắt tình hình, tổ Cảnh sát giao thông đã báo cáo cấp trên và sử dụng xe đặc chủng bật còi đèn ưu tiên đường, hỗ trợ người nhà đưa chị Huệ đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Đây là việc làm thường nhật, trách nhiệm tự thân của mỗi cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông xuất phát từ tinh thần vì nhân dân phục vụ của chiến sỹ Công an nhân dân, phát huy đúng phương châm, khẩu hiệu hành động của lực lượng Cảnh sát giao thông là “Đâu dân cần Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”./.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ, đưa nạn nhân bị rắn cắn đến bệnh viện cấp cứu Hành động đẹp này tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Cảnh sát giao thông vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống nguy cấp nhất