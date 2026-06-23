Khai mạc Hội nghị siêu máy tính quốc tế 2026 tại Đức

Ngày 22/6, thành phố Hamburg (Đức) đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu khi Hội nghị Siêu máy tính quốc tế (ISC) 2026 chính thức khai mạc, mở màn cho các cuộc thảo luận chiến lược nhằm định hình tương lai lưới điện toán hiệu năng cao (HPC), công nghệ lượng tử và các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Hội nghị năm nay thu hút hơn 3.400 đại biểu tham dự, bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư, nhà cung cấp công nghệ, chuyên gia hạ tầng và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực AI, công nghệ lượng tử và siêu máy tính.

Với chủ đề "Kết nối các điểm nút" (Connecting the Dots), Hội nghị ISC 2026 hướng tới việc định hình tương lai của ngành siêu máy tính thông qua các hệ thống, phương pháp và mô hình hợp tác mới.

Sự kiện cũng tập trung khai thác vai trò ngày càng lớn của HPC trong các phát minh khoa học, các trung tâm dữ liệu AI và điện toán lượng tử.

Bên cạnh các phiên thảo luận, triển lãm chuyên ngành trong khuôn khổ ISC 2026 quy tụ 188 đơn vị tham gia gian hàng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1986, ISC khẳng định vị thế là một trong những sự kiện uy tín và lâu đời nhất tại châu Âu, kết nối các chuyên gia và tổ chức đi đầu trong lĩnh vực siêu máy tính, AI và công nghệ lượng tử toàn cầu./.

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