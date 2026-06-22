Tạo cú hích để ngành du lịch Lâm Đồng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ

Ngày 22/6, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Tuấn về triển khai quyết liệt các giải pháp đạt mục tiêu thu hút 25 triệu lượt du khách đến với địa phương.

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu doanh thu 71.500 tỷ đồng từ du lịch, tạo nền tảng quan trọng để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong cả năm 2026.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoạt động du lịch trên địa bàn trong nửa đầu năm 2026 duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, với hệ thống sản phẩm ngày càng đa dạng. Bên cạnh thế mạnh truyền thống là du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, địa phương tiếp tục mở rộng các loại hình du lịch cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa-tâm linh, thể thao mạo hiểm, MICE, chăm sóc sức khỏe và du lịch địa chất.

Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đón gần 12 triệu lượt khách, đạt 47,83% kế hoạch năm, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 825.000 lượt, tăng 18,6%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch toàn tỉnh đạt trên 33.310 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh ngành du lịch cả nước tiếp tục cạnh tranh gay gắt về điểm đến và thị trường khách quốc tế.

Cùng với tăng trưởng về lượng khách, công tác xúc tiến quảng bá du lịch được triển khai mạnh mẽ thông qua nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn như Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt, chương trình “Chào mùa du lịch Hè 2026," Giải chạy Dalat Music Night Run 2026, Giải vô địch các đội mạnh Lân-Sư-Rồng quốc gia năm 2026, Giải Vô địch Thể hình các Câu lạc bộ toàn quốc lần thứ 33 năm 2026… cùng nhiều hoạt động quảng bá điểm đến tại các khu du lịch trọng điểm.

Hạ tầng phục vụ phát triển du lịch tiếp tục được tỉnh ưu tiên đầu tư, với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 hơn 7.500 tỷ đồng, tập trung cho các dự án giao thông chiến lược như tuyến cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương, Quốc lộ 28B và các tuyến kết nối liên vùng.

Tuy nhiên, tỉnh Lâm Đồng cũng nhìn nhận nhiều tồn tại cần khắc phục như sản phẩm du lịch mới chưa đủ sức cạnh tranh; tiến độ triển khai các dự án đầu tư còn chậm; ô nhiễm môi trường tại một số điểm đến, đặc biệt khu vực ven biển; hạ tầng kết nối giữa cao nguyên và vùng biển chưa đồng bộ; nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chất lượng cao.

Để hoàn thành mục tiêu đón 25,08 triệu lượt khách, đạt doanh thu 71.500 tỷ đồng trong năm 2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, các sở, ngành tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, ngành du lịch đẩy nhanh hoàn thiện nghị quyết phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030; tăng cường xúc tiến quốc tế, chuẩn bị thu hút khách ngay khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại vào tháng 8; phát triển kinh tế ban đêm, chuyển đổi số du lịch và đẩy mạnh liên kết không gian du lịch biển-cao nguyên.

Tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án du lịch trọng điểm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quản lý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn điểm đến. Đồng thời tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, qua đó tạo cú hích để ngành Du lịch tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong những tháng cuối năm./.

Khai mở không gian du lịch đại ngàn phía Tây tỉnh Lâm Đồng Việc mở rộng không gian phát triển, kết nối từ vùng đại ngàn phía Tây đến khu vực duyên hải đang tạo thêm động lực cho ngành du lịch Lâm Đồng bứt phá.