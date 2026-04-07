Tuyển chọn nhân sự chất lượng vào vị trí cấp cao tại phái bộ gìn giữ hòa bình

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng công tác đến hết năm 2026 của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tạo được dấu ấn, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng đánh giá, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã làm tốt công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành các lực lượng ngoài phái bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật, đảm bảo an ninh, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác nghiêm tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và cơ quan, đơn vị trong Quân đội tham mưu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhất là việc thông qua Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Để đảm bảo các nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong những năm tiếp theo, trước mắt là từ nay đến hết năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ đã xác định, trong đó chú trọng công tác huấn luyện, chuẩn bị về mọi mặt cho Đội Công binh số 5 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 sẵn sàng luân phiên thay thế theo kế hoạch, tổ chức Lễ xuất quân chu đáo.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý, bên cạnh việc quản lý chặt chẽ, quán triệt lực lượng tại các phái bộ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc, đảm bảo an toàn tuyệt đối, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cần phối hợp với Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị), Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân làm tốt công tác chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tập trung tuyển chọn nhân sự chất lượng cao, đủ tiêu chí để ứng thi thành công vào các vị trí cấp cao tại phái bộ và làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm việc với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế về hỗ trợ xây dựng năng lực cho lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình; thúc đẩy ký kết, gia hạn, nâng cấp các bản ghi nhớ về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với các nước đối tác.

Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và chủ động tổ chức huấn luyện chuyên môn, chuyên ngành, sẵn sàng điều động về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để triển khai tham gia khi có quyết định của trên; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, đảm bảo cho các lực lượng đi làm nhiệm vụ luôn an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, từ tháng 5/2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã cử trên 1.300 lượt sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở cả hai hình thức cá nhân và đơn vị. Lực lượng Quân đội được cử đi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật, được đánh giá cao.

Cụ thể, về hình thức sỹ quan triển khai cá nhân, có 149 lượt sỹ quan Quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 3 phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNMISS, MINUSCA, UNISFA), Trụ sở Liên hợp quốc tại Hoa Kỳ, Văn phòng Liên lạc của Liên hợp quốc tại Bỉ và Phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu.

Về hình thức triển khai đơn vị, đã triển khai 2 đội hình đơn vị, gồm 7 bệnh viện dã chiến cấp 2 (63 đồng chí) luân phiên hằng năm sang phái bộ UNMISS (Nam Sudan) từ năm 2018 và 4 đội Công binh (184 đồng chí) luân phiên hằng năm sang phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) từ năm 2022.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tham mưu ký kết 11 thỏa thuận hợp tác quốc tế, duy trì hiệu quả hợp tác với Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và các đối tác; tiếp nhận nguồn hỗ trợ quốc tế trị giá hơn 20 triệu USD phục vụ việc huấn luyện và nâng cao năng lực.

Công tác huấn luyện được triển khai theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc, kết hợp huấn luyện cả trong nước và quốc tế; từng bước khẳng định vai trò Trung tâm huấn luyện đạt chuẩn của Liên hợp quốc, có uy tín trong khu vực.../.

Những ấn tượng về Việt Nam tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Trải qua hơn 11 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại các phái bộ như Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.