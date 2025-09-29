Đội Công binh số 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình

Trưa 29/9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) về nước.

Do điều kiện trời mưa lớn, lễ đón Đội Công binh số 3 được tổ chức nhanh gọn song vẫn đảm bảo sự trang nghiêm.

Ngay sau khi máy bay chở Đội Công binh số 3 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, 164 thành viên của Đội Công binh số 3 đã tham dự Lễ chào cờ được tổ chức trang trọng tại khu vực VIP A.

Chủ trì lễ đón, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chúc mừng Đội công binh số 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Abyei, để lại ấn tượng tốt đẹp với phái bộ, nhân tại dân địa bàn và bạn bè quốc tế.

"Chúng tôi tự hào về các đồng chí và tôi tin các đồng chí cũng tự hào về những gì mình đã làm được trong một năm qua. Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí đối với nhiệm vụ nhân đạo cao cả của Liên hợp quốc," Đại tá Mạc Đức Trọng bày tỏ.

Đội Công binh số 3 của Quân đội nhân dân Việt Nam được triển khai đến phái bộ UNISFA từ ngày 25/9/2024.

Lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đón Đội Công binh số 3 tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ tại phái bộ, Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhận và hoàn thành 110 chỉ lệnh, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định cho lực lượng gìn giữ hòa bình và đời sống của người dân tại khu vực Abyei.

Trong nhiệm kỳ công tác, Đội Công binh số 3 đã nhanh chóng khắc phục, bảo dưỡng và nâng cấp 62km đường cung ứng chính-huyết mạch của phái bộ và hơn 180km đường tuần tra chiến lược, bảo đảm vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhiên liệu thông suốt, đồng thời mở thêm nhiều tuyến mới kết nối các căn cứ xa trung tâm, chấm dứt tình trạng bị cô lập mùa mưa.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như khí hậu khắc nghiệt, an ninh phức tạp, nhưng nhờ tinh thần vượt khó và phương án khoa học, các công trình đều đạt chất lượng cao, được đánh giá xuất sắc.

Đội cũng đảm nhiệm thi công giải phóng mặt bằng phục vụ dự án doanh trại thông minh của đơn vị Nigeria, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Đội Công binh số 3 là lực lượng tiên phong, lần đầu tiên áp dụng công nghệ K-31 xử lý nền sân bay tại Abyei, mang lại hiệu quả chống bụi, chống nước bền vững, chấm dứt tình trạng phải tưới nước hằng ngày.

Các sân bay trực thăng tại trụ sở phái bộ và tại các căn cứ ở xa trung tâm như Agok, Rumamier, Diffra và Noong - được xem là huyết mạch vận chuyển, cứu thương và cơ động của phái bộ, đều được Đội thi công, nâng cấp với chất lượng vượt trội, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho vận tải đường không.

Cục phó Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam Mạc Đức Trọng chúc mừng Đội Công binh số 3 đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngoài ra, Đội Công binh số 3 của Việt Nam còn triển khai các hoạt động dân vận, hỗ trợ cộng đồng địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài cho đời sống nhân dân Abyei, tiêu biểu như: Cung cấp nước uống hàng ngày tại căn cứ Highway và cho các trường học, cộng đồng; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, trao tặng thuốc, gạo, bàn ghế, thiết bị học tập và nhiều nhu yếu phẩm cho người dân; cải tạo các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, trạm radio, đường dân sinh; tổ chức các hoạt động nhân văn, giao lưu văn hóa như chiếu phim thiếu nhi, hướng dẫn trò chơi dân gian và trình diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam, để lại tình cảm gắn bó với cộng đồng địa phương...

Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và chuyên nghiệp, Đội Công binh số 3 đã khẳng định uy tín, bản lĩnh của lực lượng công binh Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, được lãnh đạo phái bộ UNISFA tặng thư khen, ghi nhận nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đánh giá của lãnh đạo phái bộ UNISFA, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 3 Việt Nam đã định hình một tiêu chuẩn mới cho các đơn vị công binh của Liên hợp quốc ở các phái bộ.

Những đóng góp bền bỉ, cụ thể và giàu tính nhân văn đã góp phần khắc họa hình ảnh những người lính công binh Việt Nam kỷ luật, chuyên nghiệp trong công việc và gần gũi, sẻ chia, là điểm tựa tin cậy của nhân dân Abyei cũng như toàn phái bộ./.

