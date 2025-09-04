34 cán bộ Nội vụ về hỗ trợ chính quyền địa phương cấp xã vận hành thông suốt

Tính đến thời điểm này, 34 cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ được tăng cường đã về các tỉnh, thành phố để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là đợt thí điểm đầu tiên, các cán bộ, công chức, viên chức đi tăng cường trong 2 tháng (đến ngày 3/11/2025).

Căn cứ kết quả thực hiện và tình hình thực tiễn, Bộ Nội vụ sẽ tính toán triển khai các đợt tiếp theo.

Chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, tác phong làm việc

Các cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường về 33 tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội), Thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường 2 công chức.

Đây đều là những lãnh đạo cấp vụ, cục hoặc giữ ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên chính, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết.

Tất cả đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, tác phong làm việc với tâm thế hỗ trợ công việc cho địa phương tốt hơn. Mỗi cán bộ có trách nhiệm nắm bắt tình hình thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ ở cấp xã, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, cấp thiết ở cấp xã; góp phần bảo đảm chính quyền địa phương cấp xã vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Người dân đến làm thủ tục hành chính công tại phường Thiên Hương. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Mỗi cán bộ sẽ lập lịch công tác theo tuần (trong đó có kế hoạch đi thực tế tại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn) và gửi báo cáo định kỳ kết quả công tác về Bộ.

Bộ cũng lập nhóm để hỗ trợ cán bộ về công tác chuyên môn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; bám sát, nắm chắc diễn biến thực tiễn ở cấp xã để kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp, hướng dẫn xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, vấn đề cấp thiết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, thúc đẩy cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa Bộ Nội vụ và địa phương; góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã và tạo điều kiện để công chức, viên chức của Bộ phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm nêu gương, cống hiến vì lợi ích chung.

Hỗ trợ địa phương xử lý các vấn đề nổi cộm nhất

Được sắp xếp tăng cường cho thành phố Hải Phòng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới Lương Thị Hải Anh cho biết đã chuẩn bị để nắm bắt thông tin tổng thể về vận hành chính quyền 2 cấp tại địa phương.

Trong tuần đầu tiên, bà dự kiến dành thời gian làm việc với Sở Nội vụ và tham gia các cuộc họp, đoàn công tác của địa phương, đi đến các cấp xã trên địa bàn thành phố để khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình, phát hiện các vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ ở cấp xã.

Ông Tạ Hữu Mạnh, chuyên viên phường Thiên Hương đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cho nhân dân. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Bà Lương Thị Hải Anh cũng cho biết qua tìm hiểu, các khó khăn, vướng mắc của địa phương trải rộng trên nhiều lĩnh vực của ngành Nội vụ, nên bản thân bà phải chủ động nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và của Chính phủ liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ đó, có thể trao đổi, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp xã, để bộ máy chính quyền hoạt động trơn tru.

Một nhiệm vụ khác, theo bà Hải Anh, cũng rất quan trọng, đó là tham mưu, đề xuất với Sở Nội vụ, Tổ công tác của Bộ Nội vụ các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ tại cấp xã.

Với 2 tháng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với cơ sở, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới Lương Thị Hải Anh hy vọng sẽ học tập, rèn luyện và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao năng lực cá nhân, sau đợt công tác có thể đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách của Bộ Nội vụ.

Theo Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Nguyễn Thanh Bình, do thời gian tăng cường về tỉnh Đồng Nai không nhiều nên ông sẽ tập trung hỗ trợ địa phương xử lý một số vấn đề nổi cộm nhất.

Qua tìm hiểu bước đầu, ông nhận thấy vướng mắc, khó khăn lớn nhất của các địa phương là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở cấp xã. Quy trình thủ tục chưa được thực hiện suôn sẻ, nhất là các thủ tục được phân cấp, phân quyền cho cấp xã giải quyết mang tính chất liên thông liên ngành, liên bộ. Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, kết nối chưa ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành.

Từ góc độ của lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng việc số hóa tài liệu hồ sơ, giấy tờ cho người dân cũng là vấn đề cần quan tâm.

Các địa phương hiện đang sử dụng đội ngũ thanh niên tình nguyện, cán bộ, công chức xã, phường để hỗ trợ người dân thực hiện. Tuy nhiên, khối lượng công việc rất lớn, trong khi số cán bộ, công chức xã, phường có hạn, làm không xuể, nên cần có một trung tâm đứng ra hoặc thực hiện xã hội hóa đối với công tác này. Giải quyết một cách khoa học sẽ giảm bớt ách tắc trong thực hiện thủ tục hành chính.

Nhìn về công tác cán bộ, cho rằng công chức xã còn rất thiếu, chất lượng và kỹ năng của đội ngũ này còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ, Phó Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nêu quan điểm nên rà soát lại việc bố trí cán bộ, tăng cường tập huấn cho đội ngũ này.

Bày tỏ tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng sát cánh với địa phương, ông Bình chia sẻ, với những vướng mắc có thể giải quyết được, ông sẽ hỗ trợ. Những vấn đề ngoài khả năng, thẩm quyền, ông sẽ báo về Bộ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Trước đó, ngày 29/8, gặp mặt giao nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức trước khi tăng cường về địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cán bộ tăng cường, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm nêu gương, ý thức phục vụ nhân dân. Mỗi người phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết hết mình, thực sự cống hiến, luôn lắng nghe, cầu thị, năng động, sáng tạo, linh hoạt, chủ động phối hợp với lãnh đạo và các đơn vị chức năng của địa phương.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý cán bộ, công chức, viên chức tăng cường phải giữ gìn kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, tuân thủ quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ và giữ gìn uy tín, hình ảnh của Bộ Nội vụ, tuyệt đối không để xảy ra hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và cá nhân; không được lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi.

Trong cuộc họp trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp làm việc với địa phương, Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long yêu cầu các cán bộ cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền 2 cấp, các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp cần xử lý ngay.

Mỗi cán bộ sẽ cùng địa phương có những giải pháp phù hợp với thực tế trong vận hành chính quyền 2 cấp. Từ đó, chuyến đi tăng cường về địa phương của mỗi cán bộ sẽ tạo ra nhiều giá trị./.

