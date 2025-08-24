Nhiều kết quả quan trọng sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, đến nay cơ bản “thuận buồm, xuôi gió,” đang đi vào ổn định, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển./.
Chiêm ngưỡng dàn máy bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24/8, biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không-Không quân bắt đầu bay vào khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội, diễn tập cho màn diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm A80.
Quân đội sẵn sàng cử lực lượng và flycam khảo sát khu vực xung yếu, sạt lở
Viettel sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các Quân khu 3, 4, 5 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, sạt lở do bão số 5 gây ra.
Chuyên gia Australia: Việt Nam ngày càng tự tin trên trường quốc tế
Theo chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, Việt Nam ngày càng tự tin hơn vào việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược.
Chủ tịch nước và Thủ tướng gặp mặt đại biểu tiêu biểu các tầng lớp nhân dân
Sáng 24/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm A80.
Dàn máy bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội chuẩn bị cho A80
Biên đội máy bay YAK-130 diễn tập sáng 24/8. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Người dân và du khách hào hứng chụp ảnh cùng dàn pháo lễ
Những ngày gần đây, rất đông người dân và du khách đổ về khu vực quảng trường Sân vận động Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) để chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng dàn pháo lễ 105mm.
Ngoại giao Việt Nam - 80 năm xây dựng, trưởng thành cùng đất nước
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "Ngoại giao Việt Nam-80 năm xây dựng, trưởng thành cùng đất nước” của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
"Việt Nam và Venezuela chia sẻ những giá trị cốt lõi về con đường cách mạng"
"Mặc dù bối cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau, song Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam và Cách mạng Bolivar của Venezuela có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc."
Các đơn vị Hải quân sẵn sàng nhận mệnh lệnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong kiểm tra nhiều đơn vị Hải quân tại Khánh Hòa, đánh giá cao tinh thần huấn luyện, kỷ luật và sự sẵn sàng nhận mệnh lệnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tháo gỡ các dự án tồn đọng tại Khánh Hòa
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị địa phương coi việc tháo gỡ khó khăn của các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phân loại, đề xuất giải pháp cụ thể để giải phóng nguồn lực đầu tư.
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 vào top 100 Đại học châu Á
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xác định đẩy mạnh phát huy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tập trung đào tạo nhân tài và hướng đến mục tiêu nằm trong top 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.
Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để bộ máy hành chính cấp xã vận hành hiệu quả
Chiều 23/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính cơ sở
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, nguồn lực và nhân sự, bảo đảm bộ máy hành chính cấp xã hoạt động trơn tru, phục vụ nhân dân hiệu quả.
80 năm Quốc khánh: Mexico tin tưởng vào giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước chặng đường lịch sử đầy kiêu hãnh của nhân dân Việt Nam, là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước đồng hành chống tham nhũng
Trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tích cực theo dõi, đôn đốc công tác giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đảm bảo không có vụ việc bị “chìm xuồng” hay xử lý chậm trễ.
Hãng thông tấn quốc gia Venezuela: Mong muốn tăng cường hợp tác với TTXVN
Được thành lập sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, TTXVN có vai trò là chứng nhân lịch sử của cách mạng Việt Nam qua các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng phát triển đất nước.
Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sẽ thăm chính thức Việt Nam
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 27 đến 31/8/2025.
Đảng Cộng sản Uruguay: Ý nghĩa của ngày Quốc khánh đối với Việt Nam và thế giới
Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, ngày 2/9/1945 không chỉ là cột mốc lịch sử của Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Việt Nam đã nhận được khẳng định tham gia của hơn 20 đoàn đại diện chính đảng, 8 đoàn quốc phòng các nước tới tham dự, ngoài ra còn có phóng viên quốc tế và những người bạn nước ngoài của Việt Nam.
Giáo sư Singapore: Việt Nam có tiềm năng trở thành tâm điểm của giáo dục quốc tế
Theo Giáo sư Vũ Minh Khương từ Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, nếu dựa vào giáo dục-dịch vụ về ngành nghề ưu tú, công nghệ số, AI thì Việt Nam có thể đi được rất xa trong vấn đề hội nhập.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn hóa phải soi đường, hình thành năng lực mềm quốc gia
Tổng Bí thư chỉ rõ, Văn hóa phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia và đặt Văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội.
Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa
Sáng 23/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025).
Ngoại giao đa phương: 80 năm đồng hành cùng Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ
Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ngoại giao đa phương là một trong những ưu tiên của nền ngoại giao mới.
50 năm quan hệ Việt Nam-Nepal: Dấu mốc mới trong quan hệ song phương
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định, chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Nepal sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa và du lịch.
Dấu ấn 55 năm quan hệ Việt Nam-Sri Lanka qua sắc màu ẩm thực
“Hương vị Việt Nam” mang nét tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè Sri Lanka, qua đó mở rộng nhịp cầu hợp tác về du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác giữa hai quốc gia.
Tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào
Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, trong suốt tiến trình lịch sử 80 năm qua, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn với Lào luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.
Đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được Đảng ta kế thừa, phát triển, đã trở thành nền tảng tư tưởng, phương pháp hành động và sức mạnh thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” - Lan tỏa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường
Chương trình cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật đặc biệt mang tên “Thời cơ vàng," khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường qua những thời khắc lịch sử.
80 năm Quốc khánh: Hân hoan chào mừng đại lễ của dân tộc tại Campuchia
Lễ míttinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Campuchia diễn ra trong không khí trang trọng, gắn kết cộng đồng người Việt xa quê hướng về Tổ quốc với niềm tự hào và tinh thần đoàn kết bền chặt.
Chương trình Cầu truyền hình chính luận-nghệ thuật đặc biệt “Thời cơ vàng”
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình Cầu truyền hình chính luận-nghệ thuật đặc biệt "Thời cơ vàng" tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh.