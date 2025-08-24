Chính trị

Nhiều kết quả quan trọng sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, đến nay cơ bản “thuận buồm, xuôi gió,” đang đi vào ổn định, đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân.

info-chinh-quyen-2-cap.jpg

Hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, đến nay cơ bản “thuận buồm, xuôi gió,” đang đi vào ổn định, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển./.

