Nhiều kết quả quan trọng sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, đến nay cơ bản “thuận buồm, xuôi gió,” đang đi vào ổn định, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển./.