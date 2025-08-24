Ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 144/CĐ-TTg về việc bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 và các Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan đã thực hiện rà soát, xây dựng Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Đến nay, có 10 bộ, cơ quan đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.315 thủ tục hành chính và cắt giảm 872 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 4 Bộ; 3 Bộ, cơ quan đang trình Thủ tướng Chính phủ và 3 Bộ, cơ quan đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 488 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 2.675 thủ tục hành chính (chiếm tỷ lệ 74,86% tổng số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh) và cắt giảm 2.028 trên tổng số 7.806 điều kiện kinh doanh (đạt tỷ lệ 26%).

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung thực hiện thủ tục hành chính khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 34 tỉnh, thành phố đã được quan tâm nâng cấp.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Từ 1/7-23/8, tổng số hồ sơ tiếp nhận của 34 tỉnh, thành phố là 6,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó cấp xã 4,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính (tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2024).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết của Chính phủ, Công điện của Thủ tướng Chính phủ của một số Bộ, ngành, địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế, cụ thể:

Thứ nhất, còn Bộ Y tế và Bộ Nội vụ chưa trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP và Bộ Công Thương, Bộ Y tế dự kiến không đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh.

Thứ hai, hệ thống thông tin của một số Bộ (như hộ tịch; đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh, hợp tác xã; công bố thông tin thức ăn chăn nuôi...) vẫn chưa kịp thời hoàn thành nâng cấp đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Thứ ba, một số Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành vẫn còn chậm được hoàn thành, đưa vào vận hành hoặc chưa đáp ứng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thứ tư, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của một số địa phương đã được nâng cấp nhưng chưa toàn diện, đầy đủ, thiếu ổn định; chưa kịp thời điều chỉnh quy trình nội bộ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dẫn đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa được thông suốt, hiệu quả.

Thứ năm, việc bố trí cán bộ, công chức của một số cơ quan còn chưa bảo đảm đầy đủ, đáp ứng được đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. Việc bố trí nhân sự còn thiếu đồng đều giữa các Trung tâm Phục vụ hành chính công, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Thứ sáu, cơ sở vật chất kỹ thuật ở một số địa phương còn thiếu, chậm cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ nên không bảo đảm điều kiện làm việc.

Thứ bảy, số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại một số địa phương còn thấp; một số nơi chưa được trang bị máy tính hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân;

Thứ tám, việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ở một số địa phương còn chưa thật sự hiệu quả.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Để thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ, đạt mục tiêu Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, thời gian giải quyết, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai ngay một số nội dung sau:

Cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

1. Bộ trưởng Bộ Y tế và Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chậm nhất trước ngày 31/8/2025.

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo đúng quy định, bảo đảm đạt các mục tiêu theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/8/2025;

- Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung phương án, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, TTHC được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành theo đúng thời hạn được giao tại Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng Công an thành phố Huế hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn

1. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Rà soát, khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập của các Hệ thống thông tin dùng chung thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhất là các Hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung (như: Hệ thống quản lý, đăng ký hộ tịch điện tử; Hệ thống đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh, hợp tác xã; Hệ thống cấp C/O; Hệ thống công bố thông tin thức ăn chăn nuôi; Hệ thống cấp phép rượu, bia, thuốc lá; Hệ thống quản lý cấp phù hiệu...), Hệ thống phần mềm quản lý ngành dọc (như Thuế, Bảo hiểm xã hội...) và tích hợp, kết nối đầy đủ, liên tục theo thời gian thực với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn, nhất là các thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho địa phương, hoàn thành trong tháng 9/2025.

- Tập trung hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành các Cơ sở Dữ liệu quốc gia, Cơ sở Dữ liệu chuyên ngành (như đất đai, hộ tịch, xây dựng…) đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống,” phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình dựa trên dữ liệu theo đúng lộ trình tại Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

c) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng mục tiêu, yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Rà soát, bố trí cán bộ, công chức đầy đủ, đáp ứng đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm, nhất là nhân sự chuyên trách và các cán bộ, công chức từ các phòng chuyên môn cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, tránh xảy ra ách tắc cục bộ, hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

- Hoàn thành việc ban hành Quyết định công khai và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, giúp người dân thuận lợi, lựa chọn nộp hồ sơ thủ tục hành chính phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập, làm việc, hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

- Ủy ban nhân dân 4 tỉnh: Tuyên Quang, Đắk Lắk, Tây Ninh, Lai Châu chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ khẩn trương cấp đủ chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cán bộ, công chức tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

- Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống của các tỉnh trước sáp nhập, đảm bảo đầy đủ, chính xác, nguyên trạng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bố trí đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, trong đó Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Điện Biên bố trí đầy đủ máy tính để hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là các “điểm nghẽn,” “ách tắc” trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Tích cực đẩy mạnh truyền thông về công tác cải cách thủ tục hành chính; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, đồng hành trong xã hội.

Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và các nhiệm vụ tại Công điện này; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện (trong Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính) trước ngày 25 hằng tháng.

2. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền theo quy định.

3. Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành thời gian quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm công tác cải cách thủ tục hành chính và việc giải quyết các công việc, thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp./.

