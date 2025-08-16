Chính quyền 2 cấp ở Quảng Ngãi: Gần dân, sát dân, vì sự hài lòng của dân

Quảng Ngãi đã và đang dốc toàn lực triển khai cuộc “cách mạng toàn diện, triệt để,” tiến tới tái cấu trúc hệ thống hành chính theo hướng phù hợp với xu thế phát triển đất nước, dựa trên tinh thần thần tốc nhưng cũng “rất thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc.”

Sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7), ở tỉnh đã xuất hiện nhiều điểm sáng.

Xây dựng chính quyền vì dân

Phường Nghĩa Lộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã gồm phường Lê Hồng Phong, Trần Phú, Quảng Phú và Nghĩa Lộ (cũ).

Sau khi sát nhập, phường có diện tích hơn 17km2 với quy mô dân số hơn 73.500 người; trở thành đơn vị hành chính cấp xã đông dân thứ 3 của tỉnh Quảng Ngãi (sau xã Bình Sơn và phường Kon Tum).

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường Nghĩa Lộ sẽ phát triển thành khu đô thị hiện đại, thông minh với đa dạng tiện ích.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Lộ Trần Đình Trường thông tin, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được xem là một bước ngoặt lịch sử, tạo điều kiện để phường phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Với việc hướng tới trở thành “điểm sáng” trong xây dựng chính quyền vì dân, phường sẽ không ngừng đổi mới, bứt phá, cam kết duy trì nền hành chính “3 không” (không rào cản, không trì hoãn, không phiền hà) một cách bền vững….

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nghĩa Lộ. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Ông Trần Đình Trường chia sẻ, những ngày đầu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Nghĩa Lộ gặp không ít trở ngại, thách thức lớn. Khối lượng công việc tăng đột biến, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, thiếu thốn; việc thay đổi thói quen, tâm lý của người dân chưa đạt như kỳ vọng…

Cả hệ thống chính trị đã đồng lòng vào cuộc, đoàn kết, hợp sức để biến khó khăn thành hành động. Phường đã đề xuất cấp trên bổ sung biên chế, tăng cường cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm, tổ chức lại các phòng chuyên môn, phân công nhiệm vụ phù hợp với từng người.

Địa phương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp kết hợp trực tuyến về quy trình, thủ tục hành chính mới đến người dân và khuyến khích nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phần mềm, bảo đảm vận hành thông suốt Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời thiết lập các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính…

Phường xác định rõ việc thành lập và kích hoạt ngay các nhóm zalo điều hành công việc là một nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi; là hạt nhân, tiền đề triển khai phần mềm Smart Nghĩa Lộ.

Địa phương đã hợp tác với các tập đoàn như Viettel, VNPT, FPT để tiến hành cài đặt, kích hoạt phần mềm; yêu cầu cán bộ, công chức nhanh chóng tiếp cận, vận hành thuần thục để hỗ trợ đắc lực cho người dân thông qua video, chatbot AI, Bigdata, Blockchain về các hồ sơ, thủ tục liên quan.

“Phường còn lên ý tưởng xây dựng bản đồ số của phường. Tất cả thông số, chỉ số hoạt động, các thông tin về địa chỉ, địa điểm, thông tin xử lý phản ánh của người dân về các lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chiếu sáng cây xanh, phòng, chống tội phạm… sẽ hiển thị công khai, đầy đủ, minh bạch, dễ nắm bắt, dễ giải quyết; qua đó, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả,” ông Trần Đình Trường nêu rõ.

Tạo sự đồng thuận cao

Phường Nghĩa Lộ hiện có 73 biên chế, phân bổ cho 7 cơ quan, đơn vị. Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công có 10 người, chiếm gần 13,7%.

Đi vào vận hành từ ngày 1/7, Trung tâm bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Bà Bùi Nguyễn Hương Trà, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nghĩa Lộ cho hay, đến ngày 13/8, đơn vị đã giải quyết được hơn 2.200 hồ sơ.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nghĩa Lộ. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Tất cả hồ sơ đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Bình quân, trung tâm tiếp nhận gần 80 hồ sơ/ngày. 100% cán bộ thành thạo phần mềm quản lý, xử lý hồ sơ "tốc độ cao." Phí, lệ phí hồ sơ nộp trực tuyến được thanh toán 100%...

Số liệu thống kê cho thấy khối lượng hồ sơ cán bộ công chức của Trung tâm phải xử lý rất lớn. Tuy nhiên, mọi người cùng nhau quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn giữ vững tinh thần, thái độ làm việc cầu thị, nghiêm túc, tập trung, chuyên nghiệp; sự tận tâm, tận tụy, niềm nở, vui vẻ, nhiệt tình trong phục vụ người dân, doanh nghiệp… Điều này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Một “điểm mới” hữu hiệu đóng góp đáng kể vào thành công chung của trung tâm chính là cơ chế hỗ trợ “1 kèm 1,” tức là cán bộ kỳ cựu có kinh nghiệm sẽ đồng hành cùng nhân sự mới, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau" trong cuộc "đại cách mạng" này.

Ông Trần Vi Huyền (55 tuổi) trước đây sinh sống tại phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Sau sát nhập, ông trở thành công dân của phường Nghĩa Lộ. Theo quy định mới, ông phải làm lại thủ tục sổ đỏ.

Ông chia sẻ, khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, ông được các chuyên viên hướng dẫn chu đáo. Các bộ phận có sự phối hợp chặt chẽ, quy trình làm việc phát huy tính hiệu quả, khoa học. Nhờ đó, quá trình giải quyết hồ sơ diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng, đúng tiến độ.

“Tôi nhận thấy rằng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra 'không gian' làm việc mới mà ở đó thể hiện rõ nét sự nỗ lực của chính quyền, sự chờ đợi, kỳ vọng, phấn khởi của người dân. Mô hình thực sự gần dân, sát dân, tạo sự đồng thuận tuyệt đối và mang lại sự hài lòng cao,” chị Nguyễn Thị Ly Ly (trú Tổ 12, phường Nghĩa Lộ) cho biết./.

UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám, 7 không” Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra với đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ là phẩm chất chính trị, đạo đức mà còn là năng lực đổi mới, dấn thân.