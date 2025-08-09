Chính quyền địa phương 2 cấp: Hưng Yên linh hoạt vượt khó, nâng chất phục vụ dân

Sau hơn 1 tháng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, với khối lượng công việc tăng đột biến và những vấn đề quản lý phát sinh trên địa bàn rộng lớn, các đơn vị hành chính mới tại tỉnh Hưng Yên đã chủ động tìm ra những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, nhằm bảo đảm vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ và mang lại sự hài lòng cho người dân.

Chủ động gỡ "nút thắt" nhân sự tại bộ phận một cửa

Tỉnh Hưng Yên hiện có 104 xã, phường. Sau hợp nhất, các đơn vị hành chính cấp xã, phường mới có quy mô dân số và diện tích lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Điều này kéo theo áp lực không nhỏ đối với bộ máy hành chính, đặc biệt là tại các Trung tâm phục vụ hành chính công - nơi trực tiếp giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/ TTXVN)

Phường Thái Bình, được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Lê Hồng Phong cùng 6 xã, phường thuộc thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư cũ.

Phường mới có diện tích trên 27km², dân số gần 68.000 người, đứng thứ hai về quy mô dân số, diện tích trong tổng số 5 phường của tỉnh Thái Bình cũ.

Anh Vũ Văn Pho, cán bộ phụ trách lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thái Bình, cho biết sau hợp nhất, khối lượng công việc tăng mạnh do số lượng người dân đến làm thủ tục nhiều hơn, một phần thủ tục hành chính từ cấp huyện được chuyển về cấp xã. Dù áp lực lớn, cán bộ Trung tâm luôn nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Ông Hà Hùng Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, hiện Trung tâm có 8 cán bộ. Trong tháng 7, đơn vị tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ, trong đó 70-80% là thủ tục liên quan đến công chứng, chứng thực, hộ tịch. Hầu hết các hồ sơ được xử lý trước hạn.

Theo đánh giá trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong tháng 7/2025, phường Thái Bình đạt 19,83/20 điểm, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh là 17,8 điểm.

Xã Hồng Minh được thành lập từ 3 xã gồm Hồng Minh (cũ), Minh Hòa, Chí Hòa với dân số trên 24.500 người. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã cho biết, khối lượng công việc tại xã mới sau hợp nhất tăng cao.

Trung tâm được cải tạo từ Nhà văn hóa xã Hồng Minh cũ với 7 cán bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Dù ban đầu gặp khó khăn như thiếu máy tính, máy in, máy scan phục vụ nhiệm vụ số hóa hồ sơ, song chính quyền địa phương luôn nỗ lực khắc phục, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

Chị Tạ Thị Thùy Trang (xã Hồng Minh) chia sẻ: “Khi thực hiện thủ tục hành chính, tôi được cán bộ và Đoàn viên thanh niên tại Trung tâm hướng dẫn tận tình, xử lý nhanh chóng, chính xác nên rất yên tâm, hài lòng. Tôi kỳ vọng chính quyền sẽ tiếp tục cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho người dân.”

Linh hoạt quản lý địa bàn rộng, nâng cao hiệu lực từ cơ sở

Sau hợp nhất, việc mở rộng địa bàn hành chính đặt ra nhiều bài toán mới cho chính quyền cơ sở, nhất là trong quản lý trật tự, đất đai, xây dựng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình, cho biết phường có 65 cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh và khung cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trong giai đoạn chuyển tiếp, tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng xảy ra ở một số nơi. Để kiểm soát tình hình, phường đã sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) ghi nhận hiện trạng sử dụng đất trước ngày 1/7, làm cơ sở phân định trách nhiệm giữa bộ máy cũ và mới.

Ngay sau khi công bố tổ chức bộ máy, ngày 2/7, phường đã tổ chức tuyên truyền tới tổ trưởng các tổ dân phố về quan điểm, định hướng quản lý trật tự đất đai. Đồng thời, phường bố trí 6 cán bộ địa chính phụ trách theo từng khu vực, gắn trách nhiệm cá nhân với từng địa bàn quản lý. Nhờ đó, từ đầu tháng 7 đến nay không phát sinh thêm vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Thống kê, từ ngày 1/7 đến 30/7, toàn tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trên 201.000 thủ tục hành chính, trong đó gần 168.000 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt 83,55%.

Tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 73,1%. Mức độ số hóa hồ sơ đạt 12,6/22 điểm; tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 17,8/20 điểm;hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 87,95%.

Để bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương sau hợp nhất. Đồng thời, thực hiện điều động, bố trí nhân sự hợp lý, bảo đảm không để trống vị trí, nhất là ở cấp xã; lựa chọn, sử dụng cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các Trung tâm phục vụ hành chính công tại xã, phường phải được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị, bố trí đủ nhân sự và đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định.

Sau hơn một tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hưng Yên bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ người dân, kiến tạo phát triển.

Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, vì dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

Đồng bộ dữ liệu, tạo thuận lợi cho chính quyền địa phương 2 cấp Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối 2025 có 80% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến toàn trình, đồng bộ dữ liệu trở thành yếu tố sống còn để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả.