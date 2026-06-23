Chính trị

Trung tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Trung tướng Trương Mạnh Dũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

Trong quá trình công tác, ông Trương Mạnh Dũng từng giữ các chức vụ: Tư lệnh Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân đoàn 12, Tư lệnh Quân khu 1.

Cuối năm 2025, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung tướng Trương Mạnh Dũng #Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam #Tư lệnh Quân khu 1
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