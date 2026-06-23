Trung tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

Trong quá trình công tác, ông Trương Mạnh Dũng từng giữ các chức vụ: Tư lệnh Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân đoàn 12, Tư lệnh Quân khu 1.

Cuối năm 2025, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng./.

Tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 tướng lĩnh Quân đội Chiều 11/2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.