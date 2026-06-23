Thúc đẩy quan hệ truyền thống, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Palestine

Ngày 23/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ Saadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ Palestine tại Việt Nam và vai trò Trưởng đoàn Ngoại giao tại Hà Nội; đánh giá cao sự gắn bó, hiểu biết sâu sắc của Đại sứ đối với lịch sử, văn hóa Việt Nam, vai trò cầu nối, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Palestine, cũng như sự gắn kết và hoạt động hiệu quả của Ngoại giao đoàn tại Hà Nội.

Chúc mừng Nhà nước và nhân dân Palestine đã tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố đoàn kết, xây dựng Nhà nước Palestine trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ với những khó khăn hiện nay của nhân dân Palestine; khẳng định trong khả năng của mình, Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine; nhấn mạnh với vai trò là cơ quan lập pháp và giám sát, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Palestine.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, với bề dày kinh nghiệm của mình, Đại sứ Saadi Salama tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Palestine, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Palestine thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, thành lập Hội nghị sỹ hữu nghị...

Về phần mình, Đại sứ Saadi Salama cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự đã có thời gian gắn bó hơn 40 năm với đất nước và con người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại sứ chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Quốc hội) Palestine đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cảm ơn sự hỗ trợ kiên định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam dành cho nhân dân Palestine, coi đây là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, có ý nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Palestine.

Đại sứ Palestine cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, tin tưởng rằng sự tham gia của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho việc tái thiết Dải Gaza, hướng tới một giải pháp lâu dài, bền vững cho vấn đề Palestine trên cơ sở Hai Nhà nước.

Đại sứ Saadi Salama khẳng định trên bất kỳ cương vị nào cũng sẽ luôn dành tình cảm đặc biệt và hướng về Việt Nam, mong muốn Việt Nam tiếp tục đạt được những thành công mới trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời đóng góp vào việc thúc đẩy, củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Palestine nói riêng và các nước Arab nói chung.

Đại sứ trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Quốc hội, các cơ quan hữu quan Việt Nam đối với cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Palestine tại Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Palestine tại Việt Nam Sáng 23/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.