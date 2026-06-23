Nhận định Anh vs Ghana: “Tam sư” quyết tâm giành vé đi tiếp World Cup 2026

Trận đấu vào lúc 3 giờ ngày 24/6 sẽ là bài toán thử thách khối bê tông phòng ngự của Ghana trước một "Tam sư" đang lột xác mạnh mẽ với triết lý tấn công rực lửa.

Cuộc đối đầu kịch tính tại lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Ghana sẽ chính thức diễn ra vào lúc 03h00 ngày 24/6 trên sân vận động Boston. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel, "Tam sư" đang trình diễn một lối chơi tấn công áp đặt đầy hiệu quả và quyết tâm hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để sớm đoạt vé vào vòng knock-out.

Ngược lại, dù cũng sở hữu 3 điểm làm vốn, đội tuyển Ghana lại mang đến nhiều mối lo âu do lối chơi còn mờ nhạt và hệ thống vận hành chưa thực sự trơn tru. Trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt, các nhà chiến thuật dự báo đại diện châu Phi không còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn lối đá lùi sâu phòng ngự co cụm nhằm hạn chế sức mạnh của gã khổng lồ châu Âu.

Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp khiến giới chuyên môn đồng loạt nghiêng về một kịch bản áp đảo hoàn toàn dành cho đại diện xứ sở sương mù. Các hội đồng bình luận quốc tế đưa ra dự đoán chung cuộc tuyển Anh sẽ giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0, trong đó những ngôi sao thượng hạng như Harry Kane, Jude Bellingham hay Bukayo Saka được kỳ vọng sẽ trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử./.