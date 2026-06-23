Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026: Kết nối sáng kiến với nhu cầu thực tế

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Unilever Việt Nam phát động cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”, thúc đẩy các sáng kiến xanh đi từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế.

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Unilever Việt Nam vừa phát động cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026” trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Chương trình hướng tới tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tuần hoàn nhựa, từ thiết kế bao bì, công nghệ tái chế đến mô hình thu gom, phân loại và tiêu dùng bền vững. Cuộc thi được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam./.