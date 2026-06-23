Hàng nghìn xe chở vải nối đuôi nhau, thủ phủ vải thiều Lục Ngạn bước vào mùa cao điểm

Dù sản lượng sụt giảm do thời tiết không thuận lợi, vải thiều Lục Ngạn năm nay vẫn được hàng nghìn xe chở vải nối đuôi nhau thu mua ở mức cao kỷ lục nhờ chất lượng quả vượt trội.

Trong tháng 6 này, thủ phủ vải thiều Lục Ngạn (Tỉnh Bắc Ninh) bước vào chính vụ thu hoạch cao điểm trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, khiến các hoạt động thu hái và tiêu thụ phải diễn ra hết sức khẩn trương ngay từ sáng sớm. Trên dọc trục Quốc lộ 31 và các tuyến đường nội vùng, hàng nghìn chuyến xe máy chở vải thiều nối đuôi nhau đổ bộ về hướng các điểm tập kết, tạo nên nhịp độ giao thương vô cùng sôi động.

Ngay sau khi tập kết tại bãi, áp lực thời gian chạy đua với thời tiết càng đè nặng lên vai cả nhà vườn lẫn các đơn vị thu mua. Do đặc thù trái vải có hàm lượng đường cao, dễ bị khô héo và cháy sạm dưới ánh nắng, lực lượng nhân công phải lập tức thực hiện các công đoạn phân loại, cắt tỉa và đóng thùng xốp đá lạnh theo quy trình nghiêm ngặt.

Dù chịu ảnh hưởng từ thời tiết khiến sản lượng sụt giảm đáng kể so với vụ trước, song giá vải thiều Lục Ngạn năm nay duy trì ở mức cao ổn định nhờ quy trình canh tác chất lượng cao được đảm bảo. Hiện tại, hạ tầng logistics địa phương vẫn đang vận hành liên tục xuyên đêm để kịp thời cung ứng cho các trung tâm phân phối nội địa và các đơn hàng xuất khẩu quốc tế. Mùa thu hoạch không chỉ mang lại nguồn thu tốt cho người nông dân mà còn khẳng định vị thế vùng trọng điểm, mở ra hướng đi bền vững khi kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm sinh thái./.