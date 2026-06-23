Đồng Nai dự kiến giảm trên 66% thôn, ấp, khu phố sau sắp xếp

Hiện Đồng Nai có 1.771 thôn, ấp, khu phố, gồm 1.282 thôn và 489 khu phố.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố, toàn thành phố hiện có 4.435 người đang tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở. Trong đó có 523 đơn vị chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định, chiếm 29,5% và có 1.248 đơn vị bảo đảm tiêu chuẩn, chiếm 70,4%.

Căn cứ các quy định, theo phương án tổng hợp của 95/95 xã, phường ở Đồng Nai sau khi sắp xếp dự kiến giảm 1.172 trên tổng số 1.771 thôn, ấp, khu phố (tỷ lệ giảm 66,18%) còn 599 thôn, ấp, khu phố (gồm 351 thôn, ấp và 248 khu phố).

Số người hoạt động không chuyên trách tiếp tục bố trí sau sắp xếp ở 599 thôn, ấp, khu phố còn 1.797 người; số người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp là 2.638 người.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhận định việc xây dựng phương án sắp xếp thôn, ấp, khu phố nhằm giảm đầu mối trung gian, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý dân cư, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Bom Bo tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Qua rà soát ở Đồng Nai cho thấy một số đơn vị chưa đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định; một số địa bàn có quy mô nhỏ, phân tán, chưa tương xứng với tốc độ đô thị hóa, quy mô dân số và yêu cầu quản lý hiện nay.

Số lượng lớn thôn, ấp, khu phố làm tăng đầu mối quản lý, phân tán nguồn lực và phát sinh chi ngân sách cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737,18km2, dân số gần 5 triệu người; gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã (33 phường, 62 xã).

Với quy mô kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, GRDP năm 2025 của Đồng Nai đạt gần 678.000 tỷ đồng, thu ngân sách trên 102.000 tỷ đồng.

Đồng Nai là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, khu đô thị, dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống các tuyến giao thông liên vùng chiến lược.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế-xã hội, thành phố còn có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, có 8 xã biên giới tiếp giáp Campuchia với chiều dài đường biên giới hơn 258km; là nơi sinh sống của đồng bào 47 dân tộc và nhiều tôn giáo khác nhau.

Đặc điểm này đặt ra yêu cầu thành phố tiếp tục đổi mới phương thức quản lý ở cơ sở, bảo đảm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, thông qua việc triển khai đồng bộ phương án sắp xếp lại khu phố, thôn, ấp, sẽ từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức ở cơ sở phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa giữ vững ổn định chính trị, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ cơ sở./.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là phép cộng cơ học Sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ là bài toán tinh gọn đầu mối bởi đằng sau mỗi thôn, làng là những thiết chế văn hóa, cộng đồng cư dân và các mối quan hệ xã hội được hình thành qua nhiều thế hệ.