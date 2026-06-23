Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về Đề án thí điểm đánh giá xây dựng pháp luật

Ngày 23/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp với các bộ, cơ quan ngang bộ về dự thảo Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật.

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, Bộ đã rà soát, chỉnh lý toàn bộ hệ thống tiêu chí theo hướng phân hóa rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong quy trình xây dựng pháp luật.

Cụ thể gồm nhóm tiêu chí đánh giá, chấm điểm các bộ, cơ quan ngang bộ với vai trò cơ quan chủ trì soạn thảo; Nhóm tiêu chí đánh giá, chấm điểm Bộ Tư pháp với vai trò cơ quan thẩm định; Nhóm tiêu chí đánh giá, chấm điểm các bộ, cơ quan ngang bộ tham gia thẩm định; Nhóm tiêu chí đánh giá, chấm điểm Văn phòng Chính phủ trong quá trình xử lý hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Các bộ, cơ quan ngang bộ (bao gồm cả Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp) trong việc trả lời phiếu ý kiến Thành viên Chính phủ; Nhóm tiêu chí đánh giá, chấm điểm các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp cũng đề xuất tiêu chí chấm điểm chất lượng thẩm định của Bộ Tư pháp như sau: Mỗi văn bản thẩm định hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng chấm 50 điểm.

Trường hợp Báo cáo thẩm định thiếu một trong các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 7 Điều 28, khoản 7 Điều 37 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP thì mỗi nội dung thiếu bị trừ 10 điểm.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp hoàn thiện Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trường hợp văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà sau khi ban hành phải sửa đổi, bổ sung, đình chỉ thi hành, tạm ngưng hiệu lực hoặc bãi bỏ do trái pháp luật mà trong quá trình thẩm định Bộ Tư pháp không phát hiện ra hoặc có nguyên nhân trực tiếp từ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp bị trừ 20 điểm.

Không chấm điểm đối với trường hợp phải thẩm định gấp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

Không trừ điểm chất lượng thẩm định đối với Bộ Tư pháp trong các trường hợp sau: Trường hợp các vấn đề phát sinh đã được Bộ Tư pháp nêu rõ trong Báo cáo thẩm định nhưng cơ quan chủ trì soạn thảo không tiếp thu hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phương án khác; trường hợp, văn bản bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành, tạm ngưng hiệu lực do trái pháp luật mà nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hoặc bộ, ngành khác có liên quan) tham gia thẩm định nhưng khi thẩm định các Bộ, cơ quan không có ý kiến về vấn đề này hoặc có nguyên nhân trực tiếp từ ý kiến thẩm định của các Bộ, cơ quan đó; trường hợp báo cáo thẩm định thiếu một trong số các nội dung bắt buộc xuất phát từ nguyên nhân do các Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính) không tham gia thẩm định và không có ý kiến bằng văn bản đúng hạn.

Sau khi lắng nghe đề xuất, góp ý của các bộ, ngành và tiếp thu, giải trình của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với các bộ, cơ quan về khối lượng công việc rất nhiều hiện nay và đánh giá cao các bộ, ngành đã phát biểu thẳng thắn, mạnh mẽ, trách nhiệm cũng như dành nhiều thời gian, tâm sức để nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp thu các ý kiến hợp lý, hoàn thiện đề án, trình Thủ tướng trước ngày 28/6 tới đây và lưu ý một số vấn đề trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trình bày Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thời gian thí điểm dự kiến là 1 năm và sau đó đánh giá lại. Đồng thời, thống nhất phải có tiêu chí đánh giá trách nhiệm thẩm định của Bộ Tư pháp. Sau khi rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Tư pháp phải khẳng định rõ hồ sơ đủ điều kiện trình hay không. Nếu không có ý kiến rõ ràng sẽ bị trừ điểm. Phó Thủ tướng khẳng định, cần nghiên cứu cơ chế chấm điểm phù hợp với thực tiễn.

Về điểm thưởng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp làm rõ hệ số điều chỉnh theo số lượng văn bản và điểm thưởng cho các nhiệm vụ phát sinh để đảm bảo công bằng giữa các bộ.

Tiêu chí chấm điểm phải đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được tiến độ và chất lượng nhưng không được quá nhiều tiêu chí thành phần.

Ngoài ra, khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin liên quan để triển khai từ quý 3/2026. Hệ thống cần đơn giản, linh hoạt, liên thông với các phần mềm hiện có và nghiên cứu ứng dụng AI để hỗ trợ chấm điểm./.

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