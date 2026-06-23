Chính trị

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Đại Công quốc Luxembourg

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Đại Công quốc Luxembourg (23/6), ngày 23/6, các nhà lãnh đạo của Việt Nam đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo của Đại Công quốc Luxembourg.

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Đại Công quốc Luxembourg (23/6), ngày 23/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Đại Công tước Guillaume; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Luc Frieden; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Nghị viện Claude Wiseler.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Xavier Bettel./.

(TTXVN/Vietnam+)
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