Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Đại Công quốc Luxembourg

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Đại Công quốc Luxembourg (23/6), ngày 23/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Đại Công tước Guillaume; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Luc Frieden; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Nghị viện Claude Wiseler.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Xavier Bettel./.

Việt Nam-Luxembourg thúc đẩy hợp tác xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu Âu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm và làm việc tại Đại Công quốc Luxembourg, từ ngày 20-22/3.

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