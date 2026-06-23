Chiều 23/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức

Ghi nhận những kết quả, thành tích Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đạt được trong thời gian qua, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ Tạp chí Cộng sản thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã giao; xây dựng Tạp chí Cộng sản thực sự là cơ quan lý luận chính trị hàng đầu, hiện đại, có uy tín và sức lan tỏa; đi trước, dẫn dắt về lý luận; xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Đặt câu hỏi về một số vấn đề hạn chế, khó khăn hiện nay của Tạp chí Cộng sản; thông tin về bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước; đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh việc quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 222-KL/TW ngày 2/12/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về "Công tác của Tạp chí Cộng sản trong giai đoạn mới" và Quyết định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy mới, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ đối với từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, qua đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ do thực tiễn hằng ngày đặt ra.

Mỗi tác phẩm đăng trên Tạp chí Cộng sản đều mang đậm tính lý luận, có chiều sâu và hơi thở của thực tiễn, được đúc rút từ những vấn đề thực tiễn.

Bên cạnh đó, Tạp chí Cộng sản nâng tầm chức năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và dự báo; bám sát, lý giải kịp thời những vấn đề mới: mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp bộ máy, mô hình tăng trưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phục vụ trực tiếp, hiệu quả việc xây dựng các văn kiện của Đảng.

Tạp chí Cộng sản chú trọng tạo đột phá về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách chủ động, có kiểm soát trong nghiên cứu, biên tập, phát hành; xây dựng tạp chí điện tử, kho dữ liệu số dùng chung. "Phải giữ vững nguyên tắc, công nghệ là công cụ, tuyệt đối không để làm phai nhạt tính đảng, tính tư tưởng và tính khoa học," đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tạp chí đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức để tăng tính hấp dẫn, thiết thực, lan tỏa; đa dạng hóa sản phẩm phù hợp cán bộ trẻ, đảng viên cơ sở; chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, gắn chặt với Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu Tạp chí xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận sắc bén, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học giỏi, đủ tâm, đủ tầm; đồng thời tăng cường phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, ban, bộ, ngành; thực hiện nghiêm chủ trương mua, đọc, nghiên cứu, khai thác tạp chí của Đảng đến từng chi bộ, đảng viên.

Lấy tuyên truyền chiều sâu làm chủ đạo

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý khái quát chặng đường hơn 95 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Cộng sản; khẳng định Tạp chí luôn giữ vai trò cơ quan báo chí chủ lực, “vũ khí hạng nặng” trên mặt trận lý luận, tư tưởng, xứng đáng là “ngọn cờ lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam."

Thời gian qua, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai thực hiện Quyết định số 213-QĐ/TW, Tạp chí đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; gắn kết chặt chẽ, bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong các mặt công tác và các ấn phẩm của Tạp chí. Công tác nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao; phạm vi truyền thông và đối tượng phát hành các ấn phẩm tiếp tục được mở rộng; xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nổi bật, công tác nghiên cứu lý luận được nâng tầm, là nhiệm vụ hàng đầu của Tạp chí. Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu khoa học có sự chuyển biến cả về lượng và chất. Tạp chí Cộng sản tập trung tuyên truyền, giáo dục những vấn đề căn cốt của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng..., gắn với đa dạng hóa sản phẩm báo chí và đa dạng hóa phương thức truyền thông, hướng vào đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trung - cao cấp của hệ thống chính trị.

Trong 10 năm qua, Tạp chí chú trọng chiến lược đa tầng thông tin, đa đối tượng độc giả, đa phương tiện và đa phương thức truyền thông, hình thành mô hình thông tin nhiều vòng tròn đồng tâm, trong đó hạt nhân là Tạp chí Cộng sản số in.

Tạp chí Cộng sản xác định đấu tranh lý luận là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, tuyên truyền lý luận chính trị, các cơ sở khoa học của các đảng cộng sản và công nhân, các đảng cầm quyền và các tổ chức tiến bộ trên thế giới, củng cố và thúc đẩy mối quan hệ truyền thống với một số tạp chí trên thế giới...

Thông tin về mục tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác của Tạp chí Cộng sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh việc quan tâm, đầu tư mạnh mẽ cho công tác lý luận nói chung, Tạp chí nói riêng, tương xứng với vị thế là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, cơ quan phát ngôn chính thống của Đảng về lý luận.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý‎ luận; nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; đa tầng hóa sản phẩm báo chí và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa tuyên truyền chiều rộng với tuyên truyền chiều sâu, lấy tuyên truyền chiều sâu làm chủ đạo.

Tạp chí Cộng sản tiếp tục giữ vững vị trí ngọn cờ đầu đấu tranh bằng lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; đẩy mạnh thông tin đối ngoại những vấn đề lý luận chính trị, mở rộng phạm vi bao phủ các thứ tiếng nước ngoài, tích cực trao đổi, hợp tác lý luận và truyền thông với các đối tác; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, hoàn thiện thể chế quản lý, hiện đại hóa quản trị nội bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số có chọn lọc, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ./.

Tạp chí Cộng sản dẫn đường lý luận trong hành trình trăm năm của báo chí cách mạng VietnamPlus giới thiệu bài viết "Tạp chí Cộng sản - dẫn đường lý luận trong hành trình trăm năm của báo chí cách mạng" của Tiến sỹ Hoàng Trung Dũng - Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

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