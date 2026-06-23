Quảng Ninh thông qua đề án phát triển đô thị hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 23/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ năm (chuyên đề) để xem xét, thông qua nhiều nghị quyết, đề án phát triển đô thị quan trọng thuộc thẩm quyền, nhằm kịp thời cụ thể hóa các định hướng lớn từ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sự kiện diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075. Đây là cơ sở pháp lý và quy hoạch dài hạn quan trọng để địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận và thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030 nhằm xây dựng và phát triển Quảng Ninh thành đô thị loại 1, hướng tới một thành phố hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.

Các đại biểu nhất trí thông qua Đề án công nhận đô thị Hạ Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 2; các Đề án công nhận đô thị Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái, Hoành Bồ, Mông Dương đạt tiêu chí đô thị loại 3 và Đề án công nhận đô thị tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1.

Việc thông qua các đề án này là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cấu trúc không gian đô thị, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Theo Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075, thành phố Quảng Ninh là cửa ngõ kết nối quốc tế, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị biển, văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, chất lượng sống cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiên phong trong các mô hình đổi mới sáng tạo quốc gia, lấy con người và di sản là trung tâm.

Mục tiêu phát triển của Quảng Ninh đến năm 2030 là Trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại quốc gia, dịch vụ chất lượng cao và sản xuất ứng dụng công nghệ cao; đến năm 2040 trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị biển văn minh, hiện đại, ứng dụng các mô hình đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng và quản trị.

Đến năm 2050, thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia và khu vực Đông Nam Á, vùng đô thị mang tầm khu vực và quốc tế; là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, là hình mẫu về quản trị đô thị xanh, hiện đại, thông minh, bền vững có bản sắc, bảo vệ tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh công tác quy hoạch đô thị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tài chính, ngân sách và an sinh xã hội.

Cụ thể, kỳ họp đã xem xét quyết toán ngân sách địa phương năm 2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025; quyết định vốn điều lệ ban đầu cho Quỹ Nhà ở tỉnh Quảng Ninh là 500 tỷ đồng.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã được thông qua thành các chương trình, kế hoạch hành động.

Trong đó, tập trung ưu tiên nguồn lực cho các công trình động lực, hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; đồng thời đưa Quỹ Nhà ở tỉnh trở thành công cụ tài chính đắc lực hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp, hướng tới một đô thị phát triển hài hòa, bền vững và lấy người dân làm trung tâm./.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc TW Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

