Thúc đẩy chương trình hợp tác nghiên cứu chung tầm cỡ toàn cầu Việt Nam-Ireland

Chiều 23/6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin để rà soát các thành tựu hợp tác song phương và thảo luận về các định hướng hợp tác trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.

Chào mừng Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin thăm và làm việc tại Học viện, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Lê Hải Bình nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam và Ireland đang kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1996-2026), đánh dấu bằng sự kiện khai trương chính thức Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland vào đầu năm nay (tháng 3/2026).

Hai bên đã cùng đánh giá cao những thành tựu nổi bật đạt được từ các chuyến thăm mang tầm chiến lược, điển hình là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 10/2024 và với Học viện là chuyến thăm của nguyên Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng (tháng 9/2025).

PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Ireland tại Việt Nam, bà Deirdre Ní Fhallúin. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại sứ Ireland Deirdre Ní Fhallúin thông tin về những bước tiến vượt bậc của hai nước trên ba trụ cột cốt lõi: Nông nghiệp-Lương thực (thông qua chương trình IVAP), Giáo dục (đào tạo nhân lực chất lượng cao), và Thương mại-Đầu tư. Đại sứ nhấn mạnh các dự án mang tính biểu tượng đang được tích cực triển khai, nổi bật là việc Cơ quan Quản lý sân bay Dublin (DAA International) trở thành đối tác quản lý chiến lược và vận hành sân bay quốc tế Gia Bình; Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (Silver Lake City) do nhà đầu tư Ireland xúc tiến; và dự án hợp tác sắp tới giữa Đại học Dược Hà Nội với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Công nghệ sinh học Quốc gia Ireland (NIBRT).

Về hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin cho biết, hướng tới giai đoạn hợp tác chiến lược tiếp theo, hai bên nhất trí cao với sáng kiến tổ chức một Hội thảo quốc tế lớn tại Học viện vào mùa Thu năm nay. Hội thảo dự kiến sẽ là diễn đàn để hai nước chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới thể chế, chuyển đổi số, phát triển bền vững và xây dựng năng lực công nghệ sinh học.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình nhấn mạnh Học viện mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác Ireland về các chương trình nghiên cứu chung tầm cỡ toàn cầu và tiếp nhận các học bổng, khóa đào tạo ngắn hạn nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực chiến lược là đội ngũ cán bộ lãnh đạo trung và cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ Ireland tại Việt Nam, bà Deirdre Ní Fhallúin với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Về lĩnh vực quản trị công, Đại sứ Ireland bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao vai trò đối tác chủ chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong Chương trình Tăng cường Quản trị Bao trùm (IGAP)-bước phát triển mới thay thế cho chương trình Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) do Ireland và các đối tác tài trợ. Phó Giám đốc Thường trực Lê Hải Bình khẳng định các sáng kiến như IGAP là rất cần thiết để Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ Ireland cùng chia sẻ tầm nhìn về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác song phương hai nước cũng như giữa Học viện và các đối tác Ireland.

Hai bên nhất trí sẽ chỉ đạo, thúc đẩy các cơ quan chuyên môn của hai bên khẩn trương hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác giai đoạn mới đã được thống nhất./.

Củng cố nền tảng và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Ireland Quan hệ Việt Nam-Ireland đang mở rộng trên nhiều tầng nấc, không chỉ trên các văn bản ngoại giao mà trong cả những liên kết học thuật, thương mại và giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng.

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