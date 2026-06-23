Công nghệ ADN trong hành trình xác định danh tính liệt sỹ

Trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," công tác giám định ADN được xem là chìa khóa để đưa các liệt sỹ trở về với đúng tên tuổi, gia đình.

Trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," công tác giám định ADN được xem là chìa khóa để đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với đúng tên tuổi, đúng quê hương và gia đình.

Tại Viện Pháp y Quốc gia, mỗi mẫu hài cốt liệt sỹ được đưa tới phòng xét nghiệm đều mang theo hy vọng của nhiều thế hệ thân nhân. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những lĩnh vực giám định khó khăn nhất hiện nay.

Sau nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, dưới tác động của khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, điều kiện chiến tranh và quá trình phong hóa tự nhiên, ADN trong hài cốt thường bị phân hủy rất nặng./.