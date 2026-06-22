Chiến dịch 500 ngày đêm: Rà soát phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin

Chiều 22/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” và công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, thu thập thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm; góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sỹ.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027); triển khai kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 20 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 35.900 phần mộ; trong đó còn hơn 30.000 phần mộ thiếu hoặc chưa xác định được thông tin.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 149 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia.

Tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành và 2 đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

Theo kế hoạch, Nghĩa trang Liệt sỹ Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung) được chọn làm điểm để tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ và rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.

Dự kiến trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2026, các lực lượng sẽ tiến hành lấy 37 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác giám định ADN./.

Ứng dụng công nghệ trong giám định ADN liệt sỹ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đang được triển khai trên phạm vi cả nước với quyết tâm chính trị cao nhất.

​

​