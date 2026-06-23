Lâm Đồng: Hoàn thiện hạ tầng đô thị phía Tây, thúc đẩy phát triển kinh tế

Gần 1 năm từ thời điểm hợp nhất tỉnh, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn đô thị Gia Nghĩa (thủ phủ tỉnh Đắk Nông cũ) đang tiếp tục được xây dựng, hoàn thành.

Đây là nền tảng quan trọng giúp hoàn thiện bộ mặt đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng đô thị

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng, nhiều dự án hạ tầng thiết yếu, quan trọng nằm trong vùng lõi đô thị Gia Nghĩa đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Điển hình là Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa; Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên Đắk Nông.

Đây đều là công trình được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị Gia Nghĩa, là địa điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và là nơi vui chơi giải trí cho người dân. Các dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo điểm thu hút, hấp dẫn cho du khách, tạo ra sản phẩm du lịch cho địa phương.

Dự án khu liên hợp bảo tàng, thư viện và công viên Đắk Nông đang được thi công hoàn thiện. (Ảnh: Hưng Thịnh /TTXVN)

Anh Lê Thanh Nguyên, một người dân trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, bà con rất mừng khi các dự án quảng trường, bảo tàng… được đẩy nhanh tiến độ và dần hoàn thiện. Đây đều là những dự án đã khởi công, xây dựng 5-6 năm nay nhưng nhiều thời điểm không được triển khai thi công do có nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch khoáng sản.

Sau thời điểm hợp nhất tỉnh (ngày 1/7/2025), nhiều người dân tại Gia Nghĩa rất lo lắng các dự án này sẽ bị bỏ dang dở, ngưng đầu tư. Nhưng trên thực tế, các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã rất cố gắng, nỗ lực để tiếp tục triển khai và hiện đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Ông Trần Văn Nên, trú tại phường Đông Gia Nghĩa cho biết, người dân rất cần một không gian công cộng để vui chơi, giải trí và việc hoàn thiện Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa đã đáp ứng kịp thời mong mỏi của bà con.

Với tổng diện tích gần 20ha cộng với không gian thoáng đãng của hồ Gia Nghĩa liền kề, nơi đây đã hình thành một không gian công cộng lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, giải trí, thương mại-dịch vụ tại vùng lõi đô thị Gia Nghĩa, nơi người dân thiếu không gian công cộng để sinh hoạt đã hơn 20 năm nay (tính từ thời điểm thành lập tỉnh vào năm 2004 - PV).

Theo ông Trịnh Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình trọng điểm, trong đó có các dự án quảng trường, bảo tàng được phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và được thực hiện quyết liệt từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Đến nay, giải phóng mặt bằng tại các dự án đều có những chuyển biến rõ nét, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa các công trình vào sử dụng và góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo đô thị Gia Nghĩa.

Tới đây, phường Bắc Gia Nghĩa sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ để các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công hoàn thành các dự án đúng tiến độ, kế hoạch.

Định hướng Gia Nghĩa thành đô thị hạt nhân

Theo kế hoạch triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2045 vừa được ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký ban hành ngày 22/5/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng định hướng tập trung đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với mục tiêu xây dựng đô thị Gia Nghĩa có không gian tập trung, gắn kết giữa nơi ở-dịch vụ-hạ tầng-giao thông, hướng đến một đô thị dễ tiếp cận, giảm tắc nghẽn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng xác định đô thị Gia Nghĩa được hình thành trên nền tảng các trục giao thông chiến lược, mở ra những hành lang phát triển không gian năng động, liên kết vùng hiệu quả.

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa đang được hoàn thiện để bàn giao, đưa vào sử dụng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia đi qua Gia Nghĩa hoặc có vị trí điểm đầu/điểm cuối là Gia Nghĩa. Điển hình như các dự án: cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn Chơn Thành-Gia Nghĩa và Gia Nghĩa-Pleiku; bổ sung quy hoạch và xây mới đường bộ cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa; đồng thời thiết lập hành lang giao thương theo hướng Đông-Tây của tỉnh để kết nối Gia Nghĩa và vùng phụ cận với duyên hải Nam Trung Bộ, nơi có tiềm năng cảng biển và du lịch biển.

Trước mắt, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với chính quyền các địa phương và đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 thực hiện các thủ tục để khởi công hai tuyến giao thông quan trọng kết nối tỉnh Lâm Đồng theo trục ngang (Đông-Tây).

Đây là hai dự án được kỳ vọng góp phần giúp Lâm Đồng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, giúp việc đi lại thuận tiện và phát huy hiệu quả đầu tư của các tuyến cao tốc đã và đang triển khai xây dựng.

Dự án thứ nhất là dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28, đoạn từ Gia Nghĩa đi Di Linh. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, dự án góp phần kết nối các trục giao thông chính, như cao tốc Bắc-Nam phía Đông; cao tốc Dầu Giây-Liên Khương và cao tốc Bắc-Nam phía Tây.

Dự án thứ hai là tuyến đường động lực từ đô thị Gia Nghĩa đi khu vực Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đây là dự án kết nối trục Bắc-Nam của đô thị Gia Nghĩa (trung tâm tỉnh Đắk Nông cũ) qua sông Đồng Nai và giao với Quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng cũ).

Việc triển khai dự án sẽ rút ngắn khoảng cách từ Gia Nghĩa đi Bảo Lâm xuống còn khoảng 15km (so với 41km khi đi theo Quốc lộ 28 như hiện nay) và giúp việc giao thông nội tỉnh Lâm Đồng theo trục Đông-Tây được thuận lợi.

Tổng mức đầu tư của hai dự án gần 5.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Lâm Đồng. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2029./.

Bắc Ninh huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 1,67 triệu tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%, tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị đạt 25%.

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