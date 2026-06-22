Giá dầu thô giảm mạnh sau tiến triển của đàm phán Mỹ-Iran

Giá dầu thô thế giới đi xuống trong phiên chiều 22/6 sau khi vòng đàm phán giữa phía Mỹ và phía Iran tại Thụy Sĩ kết thúc.

Động thái này giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu khi phía Iran thông báo đã đạt được các quyền miễn trừ đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,68 USD (tương đương 2,09%) xuống 78,89 USD/thùng vào lúc 13 giờ 33 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2026 giảm 60 xu xuống mức 76 USD/thùng trước khi hợp đồng này đáo hạn, còn giá dầu giao tháng 8/2026 cùng giảm 69 xu xuống 75,16 USD/thùng.

Trước đó hồi đầu phiên, giá dầu Brent từng có thời điểm vọt lên trên 82 USD/thùng do những bất đồng và gián đoạn hàng hải trước thềm đàm phán.

Về tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran, giới chức cấp cao của hai phía đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên dựa trên một bản ghi nhớ nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại thêm ít nhất 60 ngày.

Phía Iran xác nhận nước này đã đảm bảo được các biện pháp miễn trừ đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu, mở ra cơ hội bình thường hóa giao thương.

Giới chuyên gia phân tích nhận định bước đột phá ngoại giao này có thể cho phép khoảng 1,5 triệu thùng dầu thô/ngày của Iran quay trở lại thị trường quốc tế.

Nguồn cung bổ sung này sẽ cải thiện đáng kể bức tranh cung-cầu trong bối cảnh đà tăng trưởng tiêu thụ vẫn ở mức vừa phải.

Trên thực địa, bất chấp những rủi ro vi phạm lệnh ngừng bắn khiến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz biến động, giới chức năng lượng xác nhận đã có hơn 25 triệu thùng dầu của Iran vượt qua tuyến đường này để tiến ra thị trường.

Kỳ vọng về việc khơi thông các lô hàng mắc kẹt này đã khiến giá dầu bốc hơi hơn 8% trong tuần trước.

Ở một diễn biến khác, nguồn cung từ Trung Đông đang tiếp tục gia tăng khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq đều chào bán nhiều dầu hơn cho các khách hàng.

Đáng chú ý, giới chức Iraq cũng vừa thông báo kế hoạch dần khôi phục sản lượng dầu thô lên mức 4,2-4,3 triệu thùng/ngày trong thời gian tới./.

Giá dầu Brent tăng mạnh do đàm phán Mỹ-Iran khởi đầu đầy bất ổn Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,09 USD (1,35%) lên 81,66 USD/thùng vào lúc 5 giờ sáng (giờ Việt Nam) sau khi chạm mức cao nhất 82,30 USD/thùng lúc đầu phiên giao dịch.

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