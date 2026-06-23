Giá vàng phục hồi nhờ tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Iran

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch ngày 22/6 sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn một tuần trước đó.

Nguyên nhân là do sự lạc quan từ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, giúp giá dầu giảm mạnh, xoa dịu nỗi lo về lạm phát toàn cầu.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.182,39 USD/ounce. Trái lại, giá vàng giao kỳ hạn tháng 8/2026 tại Mỹ giảm 1%, chốt phiên ở mức 4.202,7 USD/ounce.

Theo chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank, giá năng lượng vẫn là yếu tố chi phối thị trường kim loại quý trong ngắn hạn. Ông cho rằng các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ có thể giúp bổ sung thêm nguồn cung dầu thô khiến giá dầu giảm và qua đó hỗ trợ giá vàng.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng khẳng định các cuộc thảo luận với Iran đã đặt nền tảng tốt cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, khiến giá dầu Brent giảm hơn 3%.

Tuy nhiên, vàng vẫn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME, hiện có tới 89% nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Ngân hàng Bank of America nhận định dù triển vọng dài hạn của vàng vẫn khả quan, nhưng mục tiêu 6.000 USD/ounce khó có thể đạt được chừng nào thị trường vẫn lo ngại về việc tăng lãi suất, vì vàng vốn là tài sản không có lãi suất.

Cùng chung xu hướng, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 65,21 USD/ounce và bạch kim tăng 0,3% lên 1.668,43 USD/ounce. Trong khi đó, giá palladium giảm nhẹ 0,1% xuống còn 1.256,68 USD/ounce.

Tại Việt Nam, lúc 6 giờ 20 phút sáng 23/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 145,60-148,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 148,7 triệu đồng Thị trường vàng trong nước đầu tuần ghi nhận tín hiệu khởi sắc tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới, thương hiệu SJC đã tăng lên ngưỡng 148,7 triệu đồng/lượng.