Đội K92 tìm kiếm, quy tập 56 hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2025-2026

Đội K92 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thông tin thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2025-2026, đơn vị tìm kiếm, quy tập 56 hài cốt liệt sỹ để đưa về các nghĩa trang liệt sỹ an táng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92 cho biết giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), Đội K92 trú quân tại Chi khu quân sự thành phố Kam Pốt thuộc Tiểu khu quân sự tỉnh Kam Pốt và Tiểu đoàn 340 thuộc Tiểu khu quân sự tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia), khảo sát thu thập được 54 thông tin, tổ chức đào tìm 63 vị trí tương đương 49.322m3 đất và đã tìm được 29 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính (Kam Pốt 18 liệt sỹ, Kép 8 liệt sỹ và Preah Sihanouk 3 liệt sỹ).

Ở trong nước, đơn vị tìm kiếm, quy tập tại xã Kiên Lương (An Giang) 27 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Từ năm 2001 đến nay, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 3.244 hài cốt liệt sỹ, 2.174 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ ở Campuchia và ở trong nước 1.070 liệt sỹ.

Đội K92 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở 4 tỉnh của Campuchia gồm Kam Pốt, Kép, Preah Sihanouk và Koh Kong.

Đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhân dân và các lực lượng chức năng nước bạn tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sỹ về nơi an nghỉ trang trọng, đúng nghi thức.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K92 thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, trao đổi, xác minh sàng lọc thông tin; thăm hỏi và tặng quà cho các cơ quan, đơn vị và người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Campuchia...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chặt chẽ của Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, cơ quan ban, ngành chức năng, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, sự phối hợp và ủng hộ nhiệt tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 4 tỉnh Kam Pốt, Kép, Preah Sihanouk, Koh Kong đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K92 hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 6 năm qua, Đội K92 tìm kiếm, quy tập hơn 2.170 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về đất mẹ Việt Nam an nghỉ phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ, thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc luôn được gìn giữ và phát huy, góp phần làm sáng tỏ tinh thần thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, mang lại sự an ủi cho thân nhân liệt sỹ.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K92 gặp không ít khó khăn, bất lợi do địa hình rộng, cơ sở hạ tầng ở Campuchia phát triển mạnh, một số vị trí có thông tin mộ liệt sỹ đã bị san lấp, xây dựng không còn tìm kiếm được.

Vào mùa khô hàng năm, thời tiết nắng nóng cục bộ, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Thời gian tới, Đội K92 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia; làm tốt công tác dân vận, tăng cường lực lượng khảo sát nắm chặt chẽ thông tin liệt sỹ để tìm kiếm, quy tập hiệu quả, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho độc lập, tự do; thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia./.

Chiến dịch 500 ngày đêm và mệnh lệnh từ trái tim Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước có khoảng 1,2 triệu liệt sỹ, hơn 900.000 hài cốt đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng khoảng 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.