Đốt thực bì trên rẫy, hai vợ chồng tử vong thương tâm tại Gia Lai

Ngày 22/6, Ủy ban nhân dân xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong trong quá trình đốt thực bì trên rẫy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 21/6, ông Nguyễn Ngọc Tồn (trú xã Cửu An) khi đi kiểm tra rẫy tại thôn An Thạch đã phát hiện vợ chồng ông Huỳnh Thanh H (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị D (53 tuổi, cùng trú thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) tử vong tại khu vực mép rẫy.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân địa phương nhìn thấy hai nạn nhân đốt thực bì trên rẫy của gia đình. Khi phát hiện 2 nạn nhân tử vong, người dân đã báo cho đơn vị chức năng.

Công an xã Cửu An đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và người thân các nạn nhân để làm rõ vụ việc. Gia đình nạn nhân xác nhận không có dấu hiệu bất thường, không yêu cầu khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

Báo cáo của Công an xã Cửu An gửi lên Công an tỉnh Gia Lai xác nhận hai nạn nhân có thể bị ngạt khói trong quá trình đốt thực bì dẫn đến tử vong.

Qua sự việc trên, ngành chức năng tỉnh Gia Lai khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi phát dọn, đốt thực bì trên nương rẫy.

Quá trình đốt phải bảo đảm thông thoáng, có người hỗ trợ và phương tiện xử lý sự cố cháy. Đặc biệt, không nên ở lâu trong khu vực có nhiều khói hoặc địa hình trũng, kín gió để tránh nguy cơ ngạt khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô nhằm hạn chế các vụ tai nạn tương tự xảy ra./.

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