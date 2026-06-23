Khẳng định vị thế bền bỉ của người Việt ở “Xứ sở Bạch Dương”

Chiều 22/6 (giờ địa phương) tại thủ đô Moskva, Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga 2026 chính thức khai mạc, quy tụ hàng trăm cầu thủ, cổ động viên và đại diện các hội đoàn người Việt trên khắp nước Nga.

Không chỉ là sân chơi thể thao thường niên, giải đấu năm nay còn được xem như biểu tượng cho sức sống bền bỉ, tinh thần gắn kết và sự phát triển ngày càng vững mạnh của cộng đồng người Việt ở Xứ sở Bạch Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, mùa giải năm nay có sự tham gia của 9 đội bóng đại diện tiêu biểu đại diện cho sức trẻ và phong trào thể thao của cộng đồng.

Tham dự Lễ khai mạc có bà Ngô Thị Thu Hoài - Tham tán, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga; ông Vũ Sơn Việt - Tham tán, Chánh Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Phó Trưởng ban tổ chức giải; ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga; cùng đông đảo đại diện các hội, đoàn người Việt và bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương trên toàn nước Nga.

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay được nâng cấp cả về quy mô lẫn chất lượng tổ chức, từ công tác trọng tài, y tế đến ứng dụng công nghệ theo dõi trận đấu.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải còn hướng tới mục tiêu tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ người Việt, đồng thời lan tỏa hình ảnh tích cực của cộng đồng Việt Nam tới bạn bè sở tại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tham tán Vũ Sơn Việt nhấn mạnh bóng đá không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe hay giải trí, mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh người Việt đoàn kết, văn minh và trách nhiệm trong xã hội Nga.

Trong vai trò người đứng đầu Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga, ông Đỗ Xuân Hoàn đánh giá cao những nỗ lực duy trì giải đấu suốt nhiều năm qua. Theo ông, các hoạt động thể thao cộng đồng đang góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của kiều bào, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa những người con xa quê.

Các đội bóng về tham dự giải. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải 2026 là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ mới từ Việt Nam sang Nga học tập, làm việc và sinh sống. Điều này mang đến luồng sinh khí mới cho phong trào bóng đá cộng đồng, đồng thời thể hiện quá trình chuyển giao thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt tại Nga.

Ông Trần Phú Thuận - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp và là Trưởng ban tổ chức giải cho biết giải đấu năm nay không chỉ đơn thuần là cuộc tranh tài trên sân cỏ mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cộng đồng người Việt tại Nga. Theo ông, đây là dịp để thế hệ trẻ hòa nhập, kết nối với cộng đồng và tiếp nối những giá trị đoàn kết đã được vun đắp suốt nhiều thập kỷ.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra trong bầu không khí sôi động. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội bóng từ lực lượng cầu thủ, chiến thuật đến công tác tổ chức hứa hẹn mang đến một mùa giải hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao./.

Pickleball lan tỏa tinh thần thể thao của người Việt Nam tại Nga Các vận động viên người Việt và người Nga đều nỗ lực thi đấu rất cao, thể hiện sự chuyên nghiệp, góp phần cho sự thành công của giải đấu Vitar Open 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Moskva.

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