Pickleball lan tỏa tinh thần thể thao của người Việt Nam tại Nga

Ngày 21/6, Hội quần vợt Việt Nam tại Liên bang Nga (Vitar) cùng các Câu lạc bộ Pickleball ở Nga phối hợp tổ chức giải thi đấu pickleball lần thứ nhất với tên gọi Vitar Open 2026.

Tham dự giải có hơn 100 vận động viên, thi đấu ở 7 nội dung với 7 bộ huy chương.

Trong số các vận động viên tham dự giải, có hai đôi vận động viên người Nga, 10 đôi vận động viên từ Việt Nam sang tham gia thi đấu.

Dù mới xuất hiện, pickleball trở thành môn thể thao được yêu thích tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong hai năm gần đây, phong trào luyện tập môn thể thao pickleball trong cộng đồng người Việt Nam tại Nga phát triển mạnh ở thủ đô Moskva và nhiều thành phố lớn khác.

Tại Nga, có các câu lạc bộ tiêu biểu thu hút đông đảo vận động viên tham gia luyện tập thường xuyên như Cỏ May, Sostra, Saurma, Đom 4, dầu khí, Malakhovka, MPC và Vitar.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nga, anh Bùi Khôi Nguyên - Phó trưởng ban tổ chức giải Vitar Open 2026, cho biết việc ViTAR cùng các câu lạc bộ Pickleball của cộng đồng người Việt Nam tại Nga chung tay tổ chức giải đấu này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia, sự tự tin và quyết tâm tiếp tục ổn định, phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở Nga trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị tại đây chịu ảnh hưởng biến động của môi trường quốc tế và chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hơn 100 vận động viên tham gia thi đấu vòng loại tại giải Vitar Open 2026. (Ảnh: Văn Hiếu)

Bày tỏ ấn tượng về tinh thần thi đấu vui tươi, đoàn kết của các vận động viên Việt Nam, trọng tài Tindronova Sofya Andreevna cho biết các vận động viên người Việt và người Nga đều nỗ lực thi đấu rất cao, thể hiện sự chuyên nghiệp, góp phần cho sự thành công của giải đấu Vitar Open 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Moskva.

Số lượng đông đảo cổ động viên tham gia cổ vũ cho các vận động viên thi đấu cho thấy tinh thần thể thao, sự nhiệt huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Nga với môn thể thao mới lạ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tích cực rèn luyện sức khỏe thể chất và gắn kết cộng đồng, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân với người dân Nga./.

Giải bóng đá Sadovod gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga Bước sang mùa giải thứ 6 với 8 đội tham dự, Giải bóng đá Sadovod đã trở thành sân chơi thể thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Moskva và tăng cường giao lưu với người dân sở tại.