Pháp: Chung tay gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng kiều bào

Hàng trăm giáo viên, nhà nghiên cứu, đại diện hội đoàn và những người tâm huyết với công tác giảng dạy tiếng Việt đã tham dự Diễn đàn “Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài," diễn ra ngày 21/6 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, quy tụ gần 50 đại biểu đến từ nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, Italy và Ukraine, cùng hàng trăm đại biểu tham gia trực tuyến từ Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Chương trình là dịp để các giáo viên, học giả và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hoạt động và tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh tiếng Việt và văn hóa Việt Nam là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc.

Theo ông, tiếng mẹ đẻ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, gia đình và cội nguồn dân tộc. Ông cho rằng cần tiếp tục đổi mới phương thức giảng dạy, tăng cường các hoạt động văn hóa để giúp thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt và hiểu hơn về bản sắc dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, thầy Lê Xuân Lâm, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, cho biết trong 5 năm qua, mạng lưới đã duy trì nhiều hoạt động như giao lưu trực tuyến, tọa đàm, seminar và hội thảo chuyên môn với sự tham gia của giáo viên, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Theo thầy Lâm, một trong những thách thức lớn hiện nay là làm sao để phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến việc học tiếng Việt của con em mình. Bên cạnh đó, khó khăn về kinh phí cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì và mở rộng các hoạt động. Ông bày tỏ mong muốn nhận được thêm sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng và các chuyên gia để diễn đàn tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Từ góc độ người trực tiếp giảng dạy, bà Lê Thị Bích Hường, Giảng viên tiếng Việt Trường Đại học Ca' Foscari (Italy), cho rằng việc dạy tiếng Việt ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn do người học thiếu môi trường sử dụng ngôn ngữ thường xuyên và phải cạnh tranh với nhiều ngoại ngữ khác.

Theo bà, để thu hút người học, giáo viên không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn phải truyền tải văn hóa Việt Nam, giúp người học hình thành tình yêu đối với đất nước và con người Việt Nam. Bà Hường cho biết nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa Việt Nam, cho thấy tiếng Việt thực sự là cầu nối hiệu quả giữa các dân tộc.

Cũng tại diễn đàn, bà Hoàng Thị Hồng Hà, Sứ giả Tiếng Việt năm 2025, đánh giá cao vai trò kết nối của mạng lưới giữa các trung tâm và lớp học tiếng Việt tại nhiều quốc gia.

Theo bà, việc chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, học liệu và các sáng kiến bảo tồn tiếng Việt là nền tảng quan trọng giúp các thế hệ trẻ ở nước ngoài duy trì tiếng mẹ đẻ và mối liên hệ với quê hương.

Đại diện cho thế hệ trẻ, em Đặng Thảo Phương, học sinh Trường tiếng Việt Lạc Long Quân tại Warsaw (Ba Lan), cho biết đã theo học tiếng Việt được 5 năm và rất vui khi được tham gia các hoạt động của diễn đàn. Đối với em, việc học tiếng Việt không chỉ giúp hiểu thêm về ngôn ngữ mà còn giúp gắn bó hơn với văn hóa và cội nguồn dân tộc.

Các thầy cô giáo coi hát quan họ là một trong những phương pháp hiệu quả trong truyền dạy tiếng Việt cho bạn bè quốc tế. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Các đại biểu nhận định rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc tăng cường kết nối giữa các trung tâm tiếng Việt, phát triển học liệu chung, đào tạo giáo viên và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau 5 năm hoạt động, Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu đang tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, góp phần lan tỏa tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế./.

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