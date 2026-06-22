Dàn hoa hậu đình đám “bùng nổ” sàn runway đêm bế mạc tuần thời trang quốc tế

Bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường gây choáng ngợp với màn xuất hiện của 17 hoa hậu, á hậu, là sự giao thoa giữa thời trang và tính ứng dụng, đề cao khả năng biến hóa linh hoạt trong phong cách phối đồ.

Đánh dấu bước chuyển trong tư duy sáng tạo bằng tinh thần trẻ trung, giàu tính ứng dụng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vừa khuấy đảo đêm bế mạc Vietnam International Fashion Week 21st Edition 2026 khi phá vỡ những quy chuẩn quen thuộc để mang đến nguồn năng lượng sáng tạo mới.

Đặc biệt hơn là màn hội tụ của 17 hoa hậu, á hậu đình đám của Việt Nam cùng hơn 130 người mẫu đã tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn.

Sau hơn hai thập kỷ ghi dấu ấn trên bản đồ thời trang, lần này Đỗ Mạnh Cường mạnh dạn bước ra khỏi “vùng an toàn” vốn đã làm nên tên tuổi thương hiệu của mình.

Được phát triển trên tinh thần “Runway to Reality,” bộ sưu tập mới “DMC by Do Manh Cuong SS 2026” là sự giao thoa giữa thời trang và tính ứng dụng, đề cao khả năng biến hóa linh hoạt trong phong cách phối đồ.

Mỗi thiết kế không chỉ mang hơi thở đương đại, giàu cá tính mà còn dễ dàng hòa nhịp với đời sống, phản ánh tư duy sáng tạo thực tế và hiện đại của nhà thiết kế.

Đắm chìm trong không gian âm nhạc sôi động, bộ sưu tập đã dẫn dắt khán giả qua ba cung bậc cảm xúc rõ nét. Mở đầu là những thiết kế mang tinh thần thể thao khỏe khoắn, giàu năng lượng và tràn đầy sức sống do 13 hoa hậu, á hậu trình diễn như: Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Phương Linh, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Miss Cosmo 2025 Yolina, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Hoàng Nhung, Á hậu Đỗ Cẩm Ly, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez và siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng tạo nên màn “chào sân” mãn nhãn.

Mỗi bước catwalk, mỗi sắc màu thiết kế và chuyển động cùng hòa quyện để vẽ nên một bức tranh thời trang sống động, khuấy đảo toàn bộ không gian đêm diễn.

Chương hai của bộ sưu tập là sự chuyển mình đầy tinh tế với những thiết kế nữ tính và mềm mại hơn. Nếu chương đầu được dẫn dắt bởi nguồn năng lượng trẻ trung, phóng khoáng của tinh thần thể thao, thì phần trình diễn thứ hai lại tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại qua những thiết kế đa sắc độ, từ các gam màu neon nổi bật đến bảng màu trung tính thanh lịch.

Xuyên suốt show diễn, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường liên tục đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào bằng những điểm nhấn bất ngờ được sắp đặt đầy dụng ý.

Nếu Hoa hậu Kỳ Duyên khép lại chương đầu bằng nguồn năng lượng bùng nổ thì sang chương hai là khoảnh khắc Hoa hậu Thanh Thủy nắm tay Hoa hậu Tiểu Vy cùng catwalk uyển chuyển.

Màn “chào kết” lại gây choáng ngợp hơn với màn xuất hiện của 17 hoa hậu, á hậu, tạo nên khoảnh khắc thăng hoa cho show diễn.

Với hành trình thời trang đầy màu sắc, bộ sưu tập không chỉ là cách Đỗ Mạnh Cường giới thiệu những thiết kế mới mà như nhà thiết kế chia sẻ anh muốn gửi gắm một tuyên ngôn rõ nét về sự đổi mới trong tư duy sáng tạo, không ngừng làm mới và chinh phục những giới hạn mới của thời trang./.

Hé lộ trải nghiệm thị giác khác biệt của Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Lấy cảm hứng từ những dãy phố thời trang, sân khấu chương trình là giao thoa của đường nét kiến trúc cổ điển kết hợp hệ thống màn LED hiện đại, tạo nên không gian trình diễn đầy chiều sâu thị giác.