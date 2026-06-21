Tân Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu trả lời ứng xử bằng 3 ngôn ngữ

Tối qua, ngày 20/6, Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 đã diễn ra tại Hà Nội với cuộc tranh tài của 20 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Cuộc thi không chỉ tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc, mà còn là một sân chơi tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Qua đó, góp phần khẳng định giá trị bền vững của trang phục dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc tới thế hệ trẻ.

Chung cuộc, với màn trả lời ứng xử bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, cựu học sinh chuyên Anh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam Phùng Thị Huyền My đã giành vương miện Hoa hậu.

Các thí sinh trả lời ứng xử với ít nhất 2 ngôn ngữ

Trong đêm chung kết cuộc thi, Trưởng ban tổ chức, nhà thiết kế Cao Thu Vân bày tỏ: "Với triệu người con đất Việt trên khắp thế giới, áo dài không chỉ là trang phục phản chiếu tâm hồn, cốt cách và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam kiên cường nhưng vẻ ngoài mềm mại, uyển chuyển. Chữ di sản trong tên gọi của cuộc thi để khẳng định, áo dài là báu vật của quá khứ, niềm tự hào của hiện tại và là sứ giả văn hóa của tương lai."

"Các thí sinh năm nay chính là những đại sứ quảng bá vẻ đẹp Việt bay cao, bay xa và các em đều đã chiến thắng trong hành trình tôn vinh di sản văn hóa Việt," bà Cao Thu Vân nhấn mạnh.

Các thí sinh đã lần lượt trải qua ba phần trình diễn gồm: Trang phục Áo dài sắc màu di sản, Trang phục Áo dài cách tân và Trang phục Dạ hội. Qua từng phần thi, các thí sinh không chỉ thể hiện vẻ đẹp hình thể, phong thái sân khấu mà còn truyền tải tình yêu đối với tà áo dài và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ban tổ chức đã lần lượt công bố Top 10, sau đó lựa chọn Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử. Tại đây, các thí sinh thể hiện khả năng tư duy, bản lĩnh sân khấu và quan điểm cá nhân về những vấn đề liên quan đến văn hóa, di sản, vai trò của người phụ nữ và trách nhiệm lan tỏa giá trị của tà áo dài Việt Nam.

Là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi ứng xử, Phùng Thị Huyền My (SBD 099) nhận câu hỏi về nét đẹp riêng biệt của áo dài Việt Nam và thông điệp muốn gửi gắm thông qua tà áo dài trong thời kỳ hội nhập.

Huyền My gây ấn tượng khi trả lời bằng ba ngôn ngữ. Cô cho rằng giá trị của áo dài không chỉ nằm ở thiết kế thanh lịch, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt mà còn ở những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc được gửi gắm trong từng tà áo.

Huyền My bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp, dù hội nhập và phát triển mạnh mẽ đến đâu, người Việt Nam vẫn luôn tự hào gìn giữ cội nguồn văn hóa, bởi chính bản sắc ấy sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế.

Điểm ấn tượng trong màn ứng xử mùa giải năm nay là các thí sinh đều trả lời ứng xử bằng ít nhất 2 ngôn ngữ. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao vương miện Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 cho thí sinh Phùng Thị Huyền My (Hà Nội). Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Cao Anh Thư (Hà Nội), Á hậu 2 Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên), Á hậu 3 Hoàng Thị Thanh Dược (Ninh Bình) và Á hậu 4 Hoàng Vũ Ngọc Ánh (Thanh Hóa).

Kế hoạch quảng bá áo dài của tân Hoa hậu

Trong đêm thi cuối cùng, tân Hoa hậu Phùng Thị Huyền My ghi điểm với khán giả khi trả lời ứng xử bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Huyền My là cựu học sinh chuyên Anh trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, sau đó đi du học quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Pháp.

Chia sẻ sau khi đăng quang, tân Hoa hậu cho biết rất xúc động và bất ngờ khi được trao vương miện Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu năm 2026. Cô đến với cuộc thi bởi có tình yêu sâu đậm với áo dài và mong muốn được góp phần quảng bá vẻ đẹp áo dài Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hiện Huyền My đang kinh doanh chuỗi khách sạn gia đình tại Nha Trang. Công việc giúp cô có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với du khách quốc tế. Đó cũng là lý do Huyền My mong muốn dùng lợi thế nghề nghiệp để quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống dân tộc.

Người đẹp cho biết sẽ tích cực tham gia các sự kiện văn hóa, khuyến khích việc sử dụng áo dài trong hoạt động đón tiếp tại các cơ sở lưu trú - nơi cô đang làm việc ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Bên cạnh đó, cô ấp ủ xây dựng những không gian trưng bày nhỏ về áo dài ngay tại các địa điểm kinh doanh của mình, đồng thời dành một phần nguồn lực để thực hiện các hoạt động xã hội hướng đến việc gìn giữ, phát triển các làng nghề dệt truyền thống của Việt Nam./.

Các giải thưởng phụ của cuộc thi: * Đào Thị Bích Phương (SBD 322): Người đẹp có gương mặt khả ái * Nguyễn Thị Bích Ngọc (SBD 860): Người đẹp ảnh di sản * Lê Hà Phương (SBD 520): Người đẹp truyền thông * Phùng Thị Huyền My (SBD 099): Người đẹp tri thức di sản * Cao Anh Thư (SBD 451): Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất * Hoàng Vũ Ngọc Ánh (SBD 123): Người đẹp truyền cảm hứng văn hóa * Dương Thị Khánh Linh (SBD 312): Người đẹp nhân ái * Hoàng Thị Thanh Dược (SBD 009): Người đẹp tài năng nghệ thuật * Dương Phương Thảo (SBD 110): Người đẹp hình thể * Đàm Tố Uyên (SBD 205): Người đẹp du lịch quảng bá di sản ​ Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 (Miss Heritage Ao Dai Global) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, được định hướng trở thành một sự kiện văn hóa-nghệ thuật ý nghĩa, tạo cầu nối gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên toàn cầu.

Các nhà thiết kế Việt kể câu chuyện về di sản Áo dài qua triển lãm đặc biệt Triển lãm thời trang "Nét họa áo ta” là những thiết kế mang đậm âm hưởng dân gian, văn hóa truyền thống cùng các hình ảnh áo dài Việt Nam trên hành trình “chu du,” quảng bá khắp thế giới.