Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026: Hành trình lan tỏa vẻ đẹp Việt

Đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 20/6 tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện top 20 thí sinh đang bước vào giai đoạn tăng cường tập luyện sẵn sàng cho đêm thi quan trọng nhất.

Trước đó, top 20 thí sinh đã có hành trình thiện nguyện và dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích lịch sử văn hóa đặc biệt gắn liền với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

Sân chơi kiến tạo biểu tượng nhận diện văn hóa Việt

Trưởng ban tổ chức cuộc thi, bà Cao Thu Vân cho biết thông qua hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hội đồng giám khảo mong muốn mỗi thí sinh có cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành của mình, từ đó nhận thức rõ hơn vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không chỉ đến từ ngoại hình mà được tạo nên bởi tri thức, nhân cách và thấu hiểu các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng chính là những tiêu chí mà cuộc thi hướng tới trong quá trình tìm kiếm những đại diện xứng đáng cho vẻ đẹp Việt Nam hiện đại.

Đáng chú ý, trong hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các thí sinh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa tới các bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sự đồng cảm và tinh thần tương thân tương ái.

Qua những hoạt động thực tiễn ý nghĩa hướng tới cộng đồng, cuộc thi một lần nữa khẳng định định hướng xây dựng hình mẫu người phụ nữ Việt Nam hiện đại không chỉ sở hữu vẻ đẹp hình thể mà còn giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia với cộng đồng và có trách nhiệm với xã hội.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Thí sinh và ban tổ chức trên hành trình quảng bá vẻ đẹp áo dài tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: BTC)

Trưởng ban giám khảo, Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương cho biết quan điểm của ban giám khảo là tìm kiếm một “Phụ nữ Di sản.” Đó là người phụ nữ trước hết phải có tri thức, tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước và khả năng lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến cộng đồng trong nước cũng như quốc tế.

“Trong suốt chiều dài lịch sử, kể cả trong những giai đoạn chiến tranh gian khó, vai trò của người phụ nữ Việt Nam luôn vô cùng quan trọng. Trước đây, người phụ nữ thường được nhắc đến với những phẩm chất công, dung, ngôn, hạnh và vai trò giữ lửa trong gia đình. Ngày nay, họ có nhiều cơ hội hơn để khẳng định năng lực của mình trong xã hội, không chỉ góp phần xây dựng tổ ấm mà còn có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước,” Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương nói.

Trong khi đó, Trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định cuộc thi được xây dựng nhằm góp phần đưa tà áo dài trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới, đồng thời truyền cảm hứng để việc mặc áo dài trở thành nét đẹp văn minh, giàu bản sắc trong đời sống hiện đại, song hành cùng các hoạt động thiện nguyện và bảo tồn văn hóa.

Là một trong số các thí sinh sẽ dự thi đêm chung kết, Hoàng Vũ Ngọc Ánh (SBD 123, Thanh Hóa), bày tỏ quan điểm: “Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ngày nay không chỉ dừng ở những phẩm chất công, dung, ngôn, hạnh mà còn là tri thức, sự hiểu biết và khả năng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Tôi rất tâm đắc với câu nói ‘Hãy là bông sen nở dưới ánh Mặt Trời chứ đừng là búp sen lạnh giá của mùa Đông.’ Tôi mong muốn người phụ nữ Việt Nam hiện đại sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin, vừa gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, vừa lan tỏa những giá trị ấy đến với bạn bè quốc tế.”

Thí sinh cuộc thi trong hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. (Ảnh: BTC)

“Di sản sống” mang sức mạnh kết nối

Điều khiến Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 khác biệt giữa vô số các cuộc thi nhan sắc là việc mở rộng độ tuổi dự thi đến 45 tuổi. Thí sinh Phùng Thị Huyền My (SBD 099, Hà Nội) bày tỏ: “Trong nhiều dịp gặp gỡ đối tác và bạn bè quốc tế, tôi thường lựa chọn áo dài. Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là di sản sống, mang trong mình sức mạnh kết nối con người và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.”

“Tôi đã sẵn sàng bước vào hành trình lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua tà áo dài truyền thống. Tôi mong muốn dùng những trải nghiệm, tri thức và góc nhìn của một doanh nhân để biến tình yêu dành cho áo dài thành những hành động cụ thể. Tôi hy vọng bạn bè quốc tế không chỉ nhìn thấy áo dài như một biểu tượng của quá khứ, mà còn cảm nhận được hình ảnh một tà áo dài Việt Nam hiện đại, rực rỡ, tự tin và kiêu hãnh trong dòng chảy của tương lai toàn cầu,” Huyền My chia sẻ.

Nhiều thí sinh tham gia cuộc thi cũng mong muốn có thể trở thành đại sứ văn hóa, góp phần đưa hình ảnh áo dài Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Theo Thạc sĩ, doanh nhân Đàm Hương Thủy – nhà sáng lập cuộc thi, tiêu chí quan trọng nhất của “sân chơi” này không chỉ là nhan sắc mà còn là hiểu biết về văn hóa, lịch sử, giá trị di sản và khả năng lan tỏa những giá trị đó tới cộng đồng. Vì vậy, ban tổ chức muốn tìm kiếm những thí sinh hội tụ vẻ đẹp, tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh tà áo dài Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Đặc biệt, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, giám khảo cuộc thi, Nghệ sỹ nhân dân Vương Duy Biên bày tỏ mong mỏi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 không chỉ dừng lại ở một sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn từng bước trở thành một thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa rộng rãi.

Top 20 thí sinh sẽ trải qua các phần thi trong đêm chung kết: trình diễn “Áo dài Sắc màu Di sản,” trình diễn áo dài cách tân hội nhập, trình diễn áo váy dạ hội di sản và phần thi ứng xử xoay quanh các chủ đề về áo dài, giá trị người phụ nữ hiện đại và trách nhiệm xã hội. Cuộc thi không có phần thi bikini như các cuộc thi sắc đẹp khác.

Các nhà thiết kế Việt kể câu chuyện về di sản Áo dài qua triển lãm đặc biệt Triển lãm thời trang "Nét họa áo ta” là những thiết kế mang đậm âm hưởng dân gian, văn hóa truyền thống cùng các hình ảnh áo dài Việt Nam trên hành trình “chu du,” quảng bá khắp thế giới.