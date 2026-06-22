Thủ đô Hà Nội có thêm nhiều di tích, danh thắng mới được công nhận

Mười hai di tích trên địa bàn Thủ đô vừa chính thức nhận Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Xếp hạng di tích này do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành.

Thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Danh sách 12 di tích mới được xếp hạng bao gồm: Di tích lịch sử - văn hóa đình Giang Chính, phường Chương Mỹ; Di tích lịch sử - văn hóa đình, miếu Giang Lẻ, phường Chương Mỹ; Di tích lịch sử - văn hóa miếu Nghĩa Lộ, xã Phúc Lộc; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Nghĩa Lộ (Cảnh Linh tự), xã Phúc Lộc; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Kim Giang (Nghiêm Thắng tự), xã Ứng Hòa;

Di tích lịch sử - văn hóa đình Kim Giang, xã Ứng Hòa; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Khánh Vân (Ái Vân tự), xã Ứng Hòa; Di tích lịch sử - văn hóa đình Khánh Vân, xã Ứng Hòa; Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Chu Mật, xã Vật Lại; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Chu Mật (Quế Sơn tự), xã Vật Lại; Di tích lịch sử - văn hóa đình Thái Bình, xã Vật Lại; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Thái Bình (Lâm Phúc tự), xã Vật Lại.

Sau khi di tích được xếp hạng, Ủy ban nhân dân các phường, xã Chương Mỹ, Phúc Lộc, Ứng Hòa, Vật Lại có trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định.

Một di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh minh họa: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Các địa phương có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Trước đó, cũng trong năm nay, hồi tháng 3/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bà Vũ Thu Hà đã ký ban hành Quyết định xếp hạng 37 di tích cấp Thành phố thuộc các phường, xã: Hoàng Liệt, Minh Châu, Bình Minh, Ứng Thiên, Hương Sơn, Hồng Sơn, Hoài Đức, Sơn Đồng, An Khánh, Mỹ Đức, Hòa Xá, Dương Hòa, Ứng Hòa, Ngọc Hồi, Đại Thanh./.

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia 15 di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Ninh Bình, Lạng Sơn, Tây Ninh, Đồng Nai, Huế, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Hà Nội vừa được xếp hạng cấp quốc gia.

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