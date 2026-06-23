Đà Nẵng: Ấm áp nghĩa tình quân dân ở vùng biên giới xa xôi

Thành phố Đà Nẵng hiện có đường biên giới dài hơn 157 cây số với nước bạn Lào, tiếp giáp trực tiếp với tỉnh Sekong.

Trên dải Trường Sơn hùng vĩ, lâu nay cuộc sống của đồng bào vùng biên cương đã gắn bó khăng khít với những chiến sỹ biên phòng, những “cột mốc chủ quyền” mang quân hàm xanh.

Nghĩa tình quân-dân nơi rừng sâu núi thẳm

Trong ngôi nhà sàn gỗ đơn sơ, bức ảnh Bác Hồ được treo trang trọng ở gian chính giữa nhà, vợ chồng già làng Hiên Giăng ngồi nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc Pring (xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng).

Lâu nay, già Hiên Giăng coi những chiến sỹ mang quân hàm xanh như con cháu trong nhà, cùng góp sức xây dựng cuộc sống ấm no cho dân làng và giữ gìn an ninh biên cương của Tổ quốc.

Già Hiên Giăng cùng vợ là bà Hiên Thị Vé cùng có hơn 40 năm tuổi Đảng và gần 70 năm tuổi đời. Hai vợ chồng già Giăng là những tấm gương sáng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng vùng biên viễn trên dải Trường Sơn.

Hàng chục năm qua, hai vợ chồng già Giăng đã thường xuyên phối hợp với các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc Pring trong công tác dân vận, hỗ trợ đồng bào, xây dựng thôn làng.

Già Giăng chia sẻ, ở vùng núi xa xôi, cách trở này, cuộc sống đồng bào còn nhiều khó khăn nên phải nhờ các chiến sỹ biên phòng rất nhiều. Còn các cán bộ, chiến sỹ biên phòng cũng rất nhiệt tình, không quản ngại vất vả, thường xuyên giúp đỡ bà con, nên tình dân-quân luôn khăng khít, keo sơn.

Khi đến mùa gặt, dân-quân cùng nhau gặt lúa. Khi thiên tai, mưa bão gây sạt lở đường sá, sập nhà cửa, dân-quân cùng nhau làm đường, xây nhà. Khi đến lễ Tết, cán bộ, chiến sỹ biên phòng đều thăm hỏi, tặng quà cho bà con khó khăn. Khi người dân đau ốm, bệnh tật thì có quân y thăm khám…

Ngược lại, về phía đồng bào đều rất trân quý tình cảm của người chiến sỹ biên phòng, luôn nhiệt tình hỗ trợ tuần tra biên giới, mỗi người dân đều là “tai, mắt” đảm bảo trật tự an ninh-quốc phòng.

Những tháng qua, thực hiện chủ trương xây trường học mới cho các xã vùng biên, Đồn Biên phòng Đắc Pring đã cử 10 đồng chí tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đắc Pring.

Trước đó, trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, Đồn cũng cử hàng chục cán bộ, chiến sỹ đi hỗ trợ chính quyền địa phương và bà con xây dựng lại nhà cửa, khắc phục thiệt hại.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc Pring bước vào chuyến tuần tra dài ngày. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Mỗi khi đồng bào cần, những đôi tay chiến sỹ lại tạm rời xa báng súng, ống nhòm để cầm bay, cầm xẻng đi xây dựng lại cuộc sống cho bà con.

Ngoài công tác xây dựng, các cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh còn hỗ trợ bà con trong mọi mặt đời sống. Trung tá Nguyễn Sỹ Danh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn đã chủ động triển khai nhiều chương trình dân vận nổi bật như: tổ chức “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” với các hoạt động hội trại, văn nghệ, tặng 320 suất quà cho bà con; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; thực hiện có hiệu quả các mô hình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng,” “Tay kéo Biên phòng,” “Tiếng mõ an ninh” và các tổ tự quản an ninh trật tự, đường biên, cột mốc...

Giữ vững cột mốc chủ quyền biên giới

Theo chân đoàn chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc Pring đi tuần tra biên giới, chúng tôi phần nào cảm nhận được những gian lao, vất vả của các cán bộ, chiến sỹ vùng sơn cước.

Với ba lô, vũ khí trên vai, các chiến sỹ phải hành quân vượt hàng chục cây số đường rừng, trèo đèo, lội suối đến các mốc giới. Trong mỗi chuyến đi tuần kéo dài từ vài ngày đến hàng chục ngày, chuyện ăn, ngủ, sinh hoạt trong rừng đã trở thành kỹ năng cơ bản của mỗi người lính.

Nhờ vậy, công tác quản lý, bảo vệ biên giới và khu vực tiếp giáp được Đồn Biên phòng Đắc Pring triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong năm 2025, lực lượng đã bảo vệ vững chắc, không để hệ thống đường biên, mốc quốc giới bị xâm phạm, không để xảy ra hoạt động vượt biên trái phép.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc Pring tuần tra qua các địa hình hiểm trở, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Đồn đã tổ chức 6 đợt với 14 tổ độc lập tuần tra biên giới; 2 tổ tuần tra truy quét khu vực trọng điểm; kiểm tra, kiểm soát 366 lượt phương tiện với 468 lượt người.

Đồng thời, Đồn đã tiếp nhận 152 nguồn tin; trực tiếp phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 3 vụ/4 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới...

Công tác nghiệp vụ tiếp tục được các cán bộ, chiến sỹ giữ vững, thông qua mạng lưới mật, thông tin của bà con để quản lý chặt chẽ địa bàn nội, ngoại biên, không để bị động, bất ngờ.

Hiện đơn vị cũng đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con về mô hình mới “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua quét mã QR-code với các thao tác dễ sử dụng, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin khai báo danh tính.

Thông qua mô hình chuyển đổi số, lực lượng biên phòng tiếp tục góp phần nâng cao dân trí, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình và củng cố thế trận lòng dân...

Theo Thượng tá Trịnh Văn Kiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Pring, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài gần 24 km, trên địa bàn xã Đắc Pring với hơn 700 hộ dân và hơn 3.000 nhân khẩu.

Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn đã bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn được phụ trách.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắc Pring tuần tra qua các địa hình hiểm trở, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngoài ra, đơn vị cũng làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên trao đổi, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào; tổ chức 3 lần hội đàm; 3 đợt tuần tra song phương với 36 lượt cán bộ, chiến sỹ; 2 đợt sang thăm và tặng quà hữu nghị.

Qua đó, hai bên thống nhất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ biên giới, với tinh thần ổn định, hòa bình, hữu nghị, lâu dài...

Giữa núi rừng Trường Sơn, trong cơn mưa nặng hạt chiều tháng 6, những người lính mang quân hàm xanh vẫn miệt mài rảo bước đi tuần tra biên giới. Trên đôi vai của họ, ngoài quân trang còn có nghĩa tình của bà con đồng bào cả nước luôn gửi gắm, tin yêu./.

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