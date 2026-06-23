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Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội hướng dẫn xác nhận nhập học lớp 10 THPT công lập

Theo quy định, sau khi có kết quả trúng tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập, thí sinh bắt buộc phải làm thủ tục xác nhận nhập học nếu có nguyện vọng theo học.

Phạm Mai
Niềm vui của thí sinh sau bài thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Niềm vui của thí sinh sau bài thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi có kết quả trúng tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập, thí sinh bắt buộc phải làm thủ tục xác nhận nhập học nếu có nguyện vọng theo học.

Thời hạn xác nhận nhập học đến 24 giờ ngày 27/6/2026, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Dưới đây là hướng dẫn xác nhận nhập học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

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(Vietnam+)
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