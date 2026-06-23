Gần 4.500 tác phẩm dự thi thiết kế bài giảng “Môi trường không khói thuốc”

Lễ trao giải cuộc thi thiết kế bài giảng về “Môi trường không khói thuốc” lần thứ hai vừa được Báo Giáo dục và Thời đại chủ trì, phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức hôm nay, 23/6.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau gần 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được gần 4.500 tác phẩm đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Các bài giảng tập trung vào nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; nhận diện thuốc lá điện tử; quy định về môi trường không khói thuốc; quyền của người không hút thuốc; trách nhiệm của người hút thuốc và kỹ năng ứng phó trước các hành vi dụ dỗ, lôi kéo sử dụng thuốc lá.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự đa dạng về hình thức và phương pháp tổ chức dạy học. Nhiều tác phẩm được xây dựng dưới dạng bài giảng E-Learning, PowerPoint tương tác, video, infographic đến trò chơi số và giáo án tích hợp kỹ năng sống.

Cấu trúc bài giảng chú trọng trải nghiệm của người học. Nhiều tác phẩm đưa học sinh từ khám phá kiến thức đến xử lý tình huống, thực hành kỹ năng và cam kết hành động. Các em không chỉ nghe và ghi nhớ, mà được tranh luận, đóng vai, giải mã, thiết kế sản phẩm truyền thông và tự đưa ra lựa chọn của chính mình.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: BTC)

Theo ông Triệu Ngọc Lâm, giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở số lượng bài dự thi mà ở việc hàng nghìn giáo viên đã cùng suy nghĩ, sáng tạo và tìm cách đưa thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá vào những tình huống học tập gần gũi với học sinh. Mỗi bài giảng là một lá chắn nhận thức, giúp các em biết lựa chọn đúng và bảo vệ mình trước những sản phẩm gây nghiện đang được tiếp thị ngày càng tinh vi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh việc phòng chống tác hại của thuốc lá phải được thực hiện từ sớm, liên tục và nhà trường là một không gian đặc biệt để hình thành kiến thức, hành vi lành mạnh.

Cũng theo bà Hải, bảo vệ học sinh trước tác hại của thuốc lá luôn là mục tiêu trọng tâm trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá ở Việt Nam. Đây cũng là nội dung được khẳng định trong Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bà Hải nhận định cuộc thi là sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hoạt động chuyên môn của nhà trường một cách sinh động, sáng tạo và bền vững. Với gần 4.500 bài dự thi, cuộc thi đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư công phu và tính sáng tạo của đội ngũ giáo viên trên cả nước.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì. (Ảnh: BTC)

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có bài giảng xuất sắc.\

Ba giải Nhất thuộc về tác giả Lê Thị Ngọc (Trường tiểu học Yên Thường, Hà Nội); nhóm tác giả Lê Kim Anh, Ngô Thị Mến, Trần Thị Minh Hằng, Nông Thị Ngọc, Vũ Thị Hải Yến (Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, Hà Nội) và nhóm tác giả Trần Công Nam, Trương Thị Trúc Ly (Trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương, Đồng Tháp).

Hai giải Nhì được trao cho nhóm tác giả Lê Minh Quân, Lương Hoàng Quế Hương, Nguyễn Hoàng Chương (Trường Trung học cơ sở Mỹ Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) và tác giả Nguyễn Thái Hà (Trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội).

Sáu giải Ba thuộc về các tác giả đến từ Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Trị, Cao Bằng và Thanh Hóa. Ban tổ chức cũng trao 9 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có bài giảng chất lượng, có tính ứng dụng cao trong công tác giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá./.

Phát động cuộc thi thiết kế bài giảng về môi trường không khói thuốc năm 2026 Cuộc thi dành cho giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc nhằm tạo nguồn tài liệu giảng dạy phong phú, chất lượng về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

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