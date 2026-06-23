Bộ GD-ĐT ban hành tài liệu về chăm sóc sức khỏe răng miệng và mắt học đường

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành bộ tài liệu truyền thông về chăm sóc, dự phòng các bệnh răng miệng và bệnh mắt thường gặp ở học sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác y tế trường học, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh.

Bộ tài liệu gồm các bài giảng điện tử về chăm sóc và dự phòng các bệnh răng miệng, bệnh mắt thường gặp ở học sinh; bộ tranh lật về chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em; tài liệu truyền thông nâng cao năng lực về dự phòng, chăm sóc các bệnh răng miệng, bệnh mắt thường gặp ở học sinh.

Các tài liệu được xây dựng theo hướng khoa học, trực quan, dễ tiếp cận, cung cấp những kiến thức cơ bản về nhận biết, dự phòng và chăm sóc các bệnh răng miệng, bệnh mắt thường gặp ở trẻ em, học sinh. Nội dung tài liệu đồng thời hướng dẫn các biện pháp vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cá nhân, góp phần hình thành và duy trì những hành vi có lợi cho sức khỏe ngay từ lứa tuổi học đường.

Bên cạnh việc hỗ trợ công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trong nhà trường, bộ tài liệu còn là nguồn tham khảo hữu ích dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế trường học, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe học đường.

Việc xây dựng và phổ biến các tài liệu truyền thông về chăm sóc sức khỏe răng miệng và mắt học đường góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh; đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ thực hiện công tác y tế trường học, hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho học sinh.

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Xây dựng hệ sinh thái nhãn khoa chăm sóc mắt toàn diện cho trẻ em Tại Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em, chiếm 30-40% trong độ tuổi đến trường mắc tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị), trong đó cận thị chiếm đa số.