Bộ GD-ĐT khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Lễ khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hôm nay, 23/6, tại Lâm Đồng với sự tham gia của 30 đoàn thể thao học sinh đại diện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Giải được tổ chức với 5 môn thi đấu gồm: bơi, điền kinh, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền. Trong đó, bóng bàn và võ cổ truyền là hai môn mới được bổ sung vào chương trình thi đấu, góp phần đa dạng hóa nội dung và mở rộng cơ hội tham gia cho học sinh.

Các môn bơi và điền kinh được tổ chức ở cả hệ nâng cao và hệ phong trào; các môn cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền thi đấu theo hệ phong trào, tạo điều kiện để học sinh được cọ xát, trải nghiệm và phát huy năng khiếu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh việc nâng cao tầm vóc, thể trạng, sức bền của thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai và vị thế của đất nước. Để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, cần phát triển toàn diện trí tuệ và thể chất cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Vì vậy, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, phát triển đa dạng các câu lạc bộ thể thao trường học, tạo điều kiện để mỗi học sinh tìm thấy môn thể thao yêu thích và hình thành thói quen rèn luyện suốt đời. Các địa phương cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động thể thao học đường; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, góp phần tạo nguồn vận động viên cho thể thao thành tích cao.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong các cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để học sinh giao lưu, học hỏi, nuôi dưỡng tinh thần thể thao, ý chí vượt khó và bản lĩnh trong học tập, cuộc sống.

“Thể thao không chỉ dạy cách chiến thắng mà còn giúp mỗi người biết đứng dậy sau những lần vấp ngã, biết tôn trọng đồng đội, nể phục đối thủ và vượt qua giới hạn của chính mình”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nói.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn các em học sinh thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng; coi mỗi cuộc tranh tài là cơ hội để học hỏi, rèn luyện và trưởng thành đồng thời đề nghị đội ngũ trọng tài điều hành giải đấu công tâm, khách quan, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao học đường./.

Cơ chế, chính sách đột phá phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân Các dự thảo trình Quốc hội đặt trọng tâm vào mở rộng tự chủ, phát triển nhân lực, đẩy mạnh KHCN và chuyển đổi số, đồng thời hoàn thiện thể chế để nâng cao chất lượng giáo dục và sức khỏe nhân dân.