Bộ GD-ĐT dự kiến "siết" chuẩn đào tạo đại học nhóm ngành sức khỏe, pháp luật

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học (thay thế Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT) để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Theo dự thảo, bên cạnh việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục đại học chung, các cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực pháp luật và sức khỏe sẽ phải đáp ứng thêm các chỉ số đặc thù. Theo đó, đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung chỉ số đặc thù đối với cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực pháp luật và lĩnh vực sức khỏe.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bổ sung các chỉ số riêng giúp hoạt động đánh giá gắn chặt hơn với yêu cầu năng lực nghề nghiệp, chuẩn đầu ra và trách nhiệm xã hội của từng lĩnh vực đào tạo.

Theo đó, tất cả các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật sẽ có thêm 5 chỉ số đặc thù: tỷ lệ học phần có hoạt động thực hành nghề luật chiếm tối thiểu 30%; 100% người học tham gia thực tập hoặc thực hành nghề luật; tối thiểu 30% giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn pháp luật; tối thiểu 50% học phần có sử dụng án lệ, tình huống pháp lý hoặc dữ liệu thực tiễn; tối thiểu 70% số chương trình đào tạo hoặc hoạt động đào tạo có hợp tác thường xuyên với cơ quan tư pháp và tổ chức hành nghề luật (tòa án; viện kiểm sát; tổ chức hành nghề luật sư; cơ quan pháp chế; hoặc cơ quan, tổ chức nghề nghiệp pháp luật).

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, có hai nhóm chỉ số: nhóm các chỉ số chung áp dụng cho tất cả các ngành và nhóm chỉ số riêng theo nhóm ngành.

Nhóm chỉ số chung gồm: 100% người học được bố trí cơ sở thực hành theo chương trình đào tạo; tỷ lệ giảng viên thực hành hoặc lâm sàng có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực chiếm tối thiểu 80% trực tiếp tham gia giảng dạy thực hành hoặc lâm sàng; tối thiểu 30% giảng viên tham gia giảng dạy thực hành hoặc lâm sàng là giảng viên kiêm nhiệm từ cơ sở thực hành; 100% chương trình đào tạo có cơ sở thực hành được ký kết ổn định tối thiểu 5 năm; tối thiểu 80% học phần thực hành được đánh giá bằng chuẩn năng lực nghề nghiệp.

Bác sỹ thực hiện kỹ thuật siêu âm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhóm chỉ số riêng theo nhóm ngành chia theo các nhóm: Nhóm y khoa – khoa học cổ truyền - phục hồi chức năng; nhóm răng hàm mặt, nhóm điều dưỡng - hộ sinh.

Với nhóm này, cơ sở đào tạo phải đáp ứng 4 chỉ số: Tỷ lệ giường bệnh thực hành trên người học từ 0,1 trở lên (không quá 10 người học thực hành trên 1 giường bệnh); tối thiểu 95% người học được thực hành lâm sàng trên người bệnh thực; tối thiểu 70% giảng viên lâm sàng có trình độ sau đại học; 100% người học tham gia trực lâm sàng theo quy định.

Với nhóm ngành răng hàm mặt có 3 chỉ số: tỷ lệ ghế nha khoa thực hành trên người học không thấp hơn 1 ghế/10 người học; tối thiểu 90% người học thực hành trên bệnh nhân thực; 100% người học hoàn thành đủ số ca điều trị bắt buộc.

Nhóm ngành điều dưỡng - hộ sinh có 4 chỉ số: tối thiểu 30% điều dưỡng trưởng hoặc hộ sinh trưởng tham gia đào tạo thực hành; 100% người học hoàn thành đầy đủ thực tập chăm sóc người bệnh; tối thiểu 90% người học đạt chuẩn năng lực điều dưỡng trước tốt nghiệp; 100% cơ sở thực hành đạt chuẩn thực hành điều dưỡng.

Nhóm ngành dược học có 4 chỉ số: 100% người học được thực hành tại nhà thuốc, cơ sở sản xuất, cơ sở kiểm nghiệm hoặc cơ sở phân phối thuốc; tối thiểu 50% giảng viên có kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp dược trên tổng số các giảng viên dạy các học phần chuyên ngành dược; tối thiểu 90% người học đạt chuẩn năng lực hành nghề dược; tối thiểu 30% tổng số đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực dược có ứng dụng trong sản xuất hoặc kiểm nghiệm thuốc.

Xe khám sàng lọc ung thư cổ tử cung lưu động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhóm y tế công cộng có 5 chỉ số: 100% người học được thực hành tại CDC, trung tâm y tế, cơ quan quản lý y tế hoặc chương trình sức khỏe cộng đồng; tối thiểu 80% người học tham gia điều tra dịch tễ hoặc dự án sức khỏe cộng đồng; tối thiểu 50% giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn quản lý y tế hoặc y tế công cộng; tối thiểu 30% đề tài nghiên cứu phục vụ chính sách y tế; tối thiểu 90% người học đạt chuẩn năng lực y tế công cộng.

Nhóm kỹ thuật y học có 5 chỉ số: 100% người học được bố trí thực hành tại cơ sở thực hành kỹ thuật y học; tối thiểu 90% thiết bị thực hành đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo; tỷ lệ giảng viên thực hành có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng nhận chuyên môn phù hợp chiếm từ 80% trở lên; tỷ lệ người học đạt chuẩn năng lực kỹ thuật nghề nghiệp đạt từ 90% trở lên; tối thiểu 80% học phần thực hành được triển khai trên thiết bị thực hoặc mô phỏng chuẩn hóa.

Bên cạnh việc quy định chặt chẽ hơn chuẩn cho nhóm cơ sở giáo dục đại học các ngành pháp luật và sức khỏe, dự thảo cũng hoàn thiện cơ chế áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, cơ sở giáo dục đại học có trường thành viên, phân hiệu hoặc đào tạo đa lĩnh vực; làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực dùng chung và nguyên tắc chống tính trùng dữ liệu trong quá trình đánh giá.

Dự thảo thông tư cũng đặt ra các yêu cầu mới liên quan đến chuyển đổi số như bảo đảm độ phủ học liệu của các chương trình đào tạo đang triển khai đạt 100% và tỷ lệ giảng viên, người học tiếp cận, khai thác, sử dụng học liệu theo phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến đạt tối thiểu 60%; hệ thống học tập số phục vụ hoạt động đào tạo; bảo đảm 100% giảng viên và người học được cấp tài khoản truy cập hợp lệ và tối thiểu 90% người học có phát sinh hoạt động học tập trên hệ thống học tập số trong năm học…/.

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