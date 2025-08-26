Xây dựng hệ sinh thái nhãn khoa chăm sóc mắt toàn diện cho trẻ em

Ngành y tế và các cơ sở y tế nhãn khoa đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái nhãn khoa toàn diện và hiện đại, từ tầm soát cộng đồng, chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời đến đồng hành lâu dài đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng mạng lưới tư vấn từ xa và huy động sự chung tay của xã hội để không trẻ em nào mắc các bệnh về mắt bị bỏ lại phía sau chỉ vì hoàn cảnh.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Chăm sóc mắt trẻ em - Từ lý thuyết đến thực hành,” do Bộ môn Mắt-Khúc xạ Nhãn khoa (Đại học Y Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện Đông Đô tổ chức ngày 26/8 tại Hà Nội.

Thạc sỹ Đinh Thị Phương Thúy - Giám đốc Bệnh viện Mắt Đông Đô cho hay theo thống kê của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam năm 2024, tại Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em, chiếm 30-40% trong độ tuổi đến trường mắc tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị), trong đó cận thị chiếm đa số. Tỷ lệ này cao hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hơn 50% trẻ em bị ảnh hưởng bởi tật khúc xạ do thói quen học tập không đúng cách và sử dụng thiết bị điện tử quá mức.

Nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách có thể dẫn tới nhược thị. Nhược thị, hay còn gọi là "mắt lười," đang chiếm tỷ lệ 1-5% trẻ dưới 6 tuổi, tương đương từ 100.000 đến 500.000 trẻ, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây suy giảm thị lực lâu dài.

Tiến sỹ Timothy Robert Fricke chia sẻ những kinh nghiệm về điều trị bệnh lác ở trẻ em. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, khoảng 2-4% trẻ em, tương đương 200.000 đến 400.000 trẻ, có biểu hiện của bệnh lý lác mắt và nếu không được điều trị đúng cách, có thể dẫn đến nhược thị hoặc các vấn đề thị giác nghiêm trọng khác.

Hội thảo trang bị cho đội ngũ nhân viên y tế những kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về mắt ở trẻ em chuẩn quốc tế, nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực chăm sóc mắt trẻ em và hướng tới việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thị giác tại Việt Nam.

Hội thảo còn có các báo cáo chuyên sâu, chất lượng từ hai chuyên gia hàng đầu thế giới là Giáo sư Bruce D. Moore - Đồng Chủ tịch Liên minh Thị lực Trẻ em Massachusetts (Hoa Kỳ), Giáo sư danh dự tại Đại học Y Hà Nội với chuyên đề về Khám mắt ở trẻ em; Tiến sỹ Timothy Robert Fricke - Giám đốc Nghiên cứu và Giáo dục, Viện Nghiên cứu Thị giác Quốc gia, Trường Cao đẳng Khúc xạ Nhãn khoa Australia, Giáo sư danh dự tại Đại học Y Hà Nội với bài trình bày về chẩn đoán và điều trị bệnh lác ở trẻ em./.