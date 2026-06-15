TP Hồ Chí Minh: Khởi tố các đối tượng mua bán thuốc lá điện tử chứa ma túy

Ngày 15/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm.

Trước đó khoảng 18 giờ ngày 23/4, tổ công tác Công an phường Hòa Hưng kiểm tra đột xuất một địa chỉ trên đường 3/2, phường Hòa Hưng phát hiện số lượng lớn thuốc lá điện tử cùng các dụng cụ liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu thuốc lá điện tử, 60 thân máy dùng để hút thuốc lá điện tử và 2.012 đầu vỏ nhựa rỗng dùng để sản xuất thuốc lá điện tử.

Qua làm việc, Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo và Trịnh Thị Như Quỳnh khai nhận số thuốc lá điện tử trên do một phụ nữ tên “Susu” (chưa rõ lai lịch) cung cấp để bán cho khách hàng thông qua hình thức giao hàng bằng dịch vụ chuyển phát trên ứng dụng Be.

Ngoài hai đối tượng trên, người phụ nữ này còn thuê Trần Ngọc Phúc và Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng tham gia bán thuốc lá điện tử. Nguyễn Bảo Lâm được xác định là người giao hàng cho Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng bán mỗi đầu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu với giá từ 1,6-2,55 triệu đồng, trong khi thân máy được bán với giá 1,4 triệu đồng.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố), toàn bộ 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu thu giữ đều có chứa chất ma túy Etomidate.

Từ kết quả này, Công an phường Hòa Hưng đã bàn giao hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét người phụ nữ tên “Susu” để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các đầu mối cung cấp, phân phối, trung gian vận chuyển và các nền tảng hỗ trợ tiêu thụ trái phép thuốc lá điện tử trong vụ án.