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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel muốn tự chủ sản xuất vũ khí, giảm dần viện trợ quân sự từ Mỹ

Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran đồng ý cho phép thanh sát hạt nhân

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng BRICS giải quyết các thách thức toàn cầu

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu