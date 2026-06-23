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Mỹ và Iran lập cơ chế mới cho Liban, loại trừ Israel khỏi cơ chế giám sát

Một cơ chế điều phối tránh xung đột mới dành cho Liban sẽ loại trừ Israel khỏi cơ chế giám sát và chỉ cho phép Israel tiến hành hành động quân sự để đối phó với các “mối đe dọa cận kề.”

Thanh Bình
Đống đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại Nabatieh, miền Nam Liban ngày 15/6. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đống đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại Nabatieh, miền Nam Liban ngày 15/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv ngày 22/6 dẫn nguồn kênh truyền hình Channel 12 của Israel, một cơ chế điều phối tránh xung đột mới dành cho Liban, được thiết lập trong khuôn khổ các cuộc đàm phán cuối tuần qua giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ, sẽ loại trừ Israel khỏi cơ chế giám sát và chỉ cho phép Israel tiến hành hành động quân sự để đối phó với các “mối đe dọa cận kề,” thay vì phạm vi rộng hơn là các “mối đe dọa đang hình thành.”

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết một “cơ chế điều phối tránh xung đột” mới đã được thiết lập trong các cuộc đàm phán diễn ra ngày 21/6 tại Burgenstock.

Ông Vance không công bố nhiều chi tiết về cách thức vận hành của cơ chế này, song cho hay lực lượng Hezbollah sẽ tham gia các cuộc trao đổi giữa Israel, Liban và “các đối tác khác trong khu vực.”

Tuy nhiên, ông không đề cập đến việc một cơ chế tương tự đã từng được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn tại Liban do chính quyền Tổng thống Joe Biden làm trung gian vào tháng 11/2024.

Theo Channel 12, cơ chế mới sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể so với khuôn khổ trước đó. Cơ chế giám sát ban đầu có sự tham gia của đại diện Israel, Liban, Mỹ, Liên hợp quốc và Pháp, trong khi cơ quan giám sát mới được cho là gồm Mỹ, Iran, Liban, Qatar và Pakistan, nhưng không có Israel.

Ít phút sau khi bản tin được phát sóng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra tuyên bố bằng tiếng Hebrew, nhấn mạnh rằng binh sĩ Israel tại miền Nam Liban vẫn có “toàn quyền hành động” trước các “mối đe dọa trực tiếp hoặc đang hình thành”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hezbollah #thỏa thuận ngừng bắn Iran Liban Mỹ
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