Iran thông báo kết quả đàm phán kỹ thuật với Mỹ

Ngày 23/6, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc, theo đó hai bên nhất trí thành lập các nhóm đàm phán chuyên trách về vấn đề hạt nhân và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.



Dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, hãng thông tấn IRNA cho biết hai bên đã quyết định thành lập 4 nhóm công tác gồm: Nhóm Gỡ bỏ Trừng phạt, Nhóm Các vấn đề hạt nhân, Nhóm Tái thiết và Phát triển kinh tế, cùng Nhóm Giám sát và Thực thi.

Theo ông Gharibabadi, việc thành lập các nhóm công tác này nhằm thúc đẩy tiến trình thảo luận theo hướng chuyên sâu, đồng thời tạo khuôn khổ để xử lý các vấn đề trọng tâm trong quan hệ giữa Tehran và Washington.



Trước đó, ngày 22/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) "theo đúng quy trình hiện hành."



Phát biểu trên được ông Esmaeil Baghaei đưa ra khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn IRNA. Theo đó, ông Baghaei nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác với IAEA phù hợp với các nghĩa vụ của Iran theo thỏa thuận bảo đảm với cơ quan này, quy trình hiện hành, đồng thời tuân thủ các phê chuẩn của Quốc hội Iran và các quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC)

Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA vào cuối tháng 6/2025 theo một đạo luật của Quốc hội, với lý do cơ quan này không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Dù tạm dừng hợp tác, Tehran khẳng định vẫn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như thỏa thuận bảo đảm với IAEA./.

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